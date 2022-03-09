Goodt и Unity объединили экспертизу для продвижения HR-решений

Кадровая компания Unity заключила партнерское соглашение с HR-tech-платформой Goodt от ABC Solutions (входит в группу компаний «Ланит»), в рамках которого запланирован комплекс мероприятий по совместному продвижению и внедрению цифровых продуктов.

Сотрудничество Goodt и Unity основано на интеграции решений, разработанных обеими компаниями. Внедрение ИТ-продуктов Goodt в портфель Unity даст клиентам доступ к целому пулу готовых решений для цифровой трансформации HR-процессов.

Продукты Goodt используют международные и российские предприятия из сферы ИТ и телекома, ритейла, общественного питания, говорят в «Ланите». К платформе Goodt подключено более 1 млн сотрудников. В нее входят различные модули и сервисы, позволяющие рассчитывать оптимальную численность персонала, инструменты геймификации для управления мотивацией сотрудников и повышения производительности труда и многое другое. Сервис Rostalent дает возможность управлять талантами компании.

«Экспертиза Unity позволит поддерживать качество клиентского сервиса на высоком уровне, практиковать индивидуальный подход при оказании бизнесу консалтинговой поддержки», – отметил генеральный директор Goodt Максим Рябов.

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«Автоматизация процессов не просто модный HR-тренд, а насущная необходимость современного бизнеса. В условиях острого дефицита кадров компании встают перед вопросом, как сделать работу с человеческим капиталом максимально эффективной. Нашим клиентам нужны качественные решения на стыке HR и ИТ. Опыт Goodt в разработке актуальных программных продуктов дает возможность оперативно отвечать на современные вызовы: снизить текучесть массового персонала благодаря геймификации; повысить качество сервиса за счет стандартизации процессов; в разы сократить финансовые издержки, используя HR-аналитику, основанную на больших данных. Все эти задачи можно решить с помощью ИТ-сервисов, доступных на одной платформе. Unity и Goodt аккумулировали экспертизу в области HR и ИТ, чтобы популяризировать HR-tech-продукты и помочь компаниям, вставшим на путь цифровой трансформации», – сказал директор бизнес-юнита FinTech компании Unity Дмитрий Васильев.