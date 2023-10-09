У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар»

Украинский суд наложил арест на активы совладельцев «Альфа-групп» и LetterOne. В их числе сотовый оператор «Киевстар», вместе с «Вымпелкомом» входящий в группу Veon.

Арест украинских активов Фридмана, Авена и Косогова

Украинский суд арестовал корпоративные права на объекты собственности, принадлежащие совладельцам «Альфа-групп» и LetterOne – Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Арест касается прав на 20 компаний, работающих в сфере финансов, страхования, мобильной связи, ИТ, а также завод минеральых вод. Общая стоимость заблокированных активов ссотавляет 17 млрд гривен ($460 млн). Названия компаний не указывается.

Известно, что на Украине «Альфа-групп»/LetterOne владеют Sense bank (бывшим украинским «Альфа-банком»), «Альфа-страхованием», производителями минеральной воды (входят в холдинг IDS Borjomi International) и сотовым оператором «Киевстар» (входит в группу Veon).

Как развивались «Альфа-групп» и LetterOne

«Альфа-групп» была создана в начале 1990-х Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Впоследствии к партнерам присоединился бывший министр внешнеэкономической деятельности Петр Авен. Ядром группы является «Альфа-банк».

Фото: «Билайн» Украинский суд арестовал права на сотового оператора « Киевстар

В конце 1990-х годов «Альфа-групп» занялась нефтяным бизнесом, приобретя «Тюменскую нефтяную компанию» (ТНК). Впоследствии ТНК объединился с российскими активами британской BP в «ТНК-BP».

В начале 2000-х «Альфа-групп» занялась телекоммуникациями: были приобретены доли в сотовых операторах «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Киевстар», а также операторе фиксированной связи Golden Telecom. В 2008 г. «Вымпелком» купил Golden Telecom. В 2009 г. «Вымпелком» и «Киевстар» объединились в группу Vimpelcom.

Затем Vimpelcom приобрела холдинг Orascom Telecom и другие телекоммуникационные активы египетского миллиардера Наджиба Савириса (Naguib Sawiris) и была переименована в Veon. В 2013 г. «ТНК-BP» была продана «Роснефти». После этого акционеры «Альфа-групп» для своих международных проектов создали инвестиционную компанию LetterOne, которой, в том числе, была передана доля в Vimpelcom/Veon.

Санкции против владельцев «Альфа-групп»

Весной 2022 г., после начала специальной военной операции России на Украине, Великобритания и Евросоюз ввели санкции против Фридмана, Авена, Хана и Кузьмичева. В 2023 г. санкции против этих персон ввели США.

После попадания в санкционные списки Хан и Кузьмичев продали свои доли в «Альфа-банке» и LetterOne одному из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп» Андрею Косогову. Это избавило LetterOne от попадания в санкционные списки (Фридман и Авен владеют в совокупности 49,99% в LetterOne). Доля LetterOne в Veon составляет 47,85%, что также избавляет телекоммуникационные компанию от включения в санкционные списки.

Судьба украинских активов «Альфа-групп»

Против российского «Альфа-банка» США ввели отдельные санкции. Украинский «Альфа-банк» был переименован в Sense Bank. Михаил Фридман предложил украинским властям докапитализировать банк на $1 млрд. Затем Фридман хотел продать банк польскому миллиардеру Зигманту Соложу (Zygmunt Solorz-Żak) за символическую сумму.

Но в конце 2022 г. Украина ввела санкции против Фридмана, Авена и Косогова. Весной 2023 г. на Украине был принят закон, позволяющий Национальному банку страны (аналог Центробанка) национализировать банки, чьи владельцы находится под санкциями. Летом Правительство Украины приняло решение о национализации Sense Bank.

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Осенью 2023 г. СБУ предъявила Фридману обвинение в финансированием действий, связанных с насильственной сменой власти и изменением границ. Теперь арест был наложен на корпоративные права всех имеющихся у него и его партнеров на Украине активов.

При этом в СБУ подчеркнули, что арест не влияет на защиту интересов иностранных инвесторов, не препятствует хозяйственной деятельности предприятия и возможности получения дивидендов.

Украинский рынок мобильной связи

«Киевстар» является лидером украинского рынка сотовой связи, обслуживая на конец 2022 г. 24,8 млн абонентов. На втором месте компания «ВФ Украина» (бывшая «дочка» МТС, сейчас принадлежит азербайджанскому Bakcell и работает под брендом Vodafone) - 15,4 млн абонентов. На третьем – Lifecell («дочка» турецкого Turkcell) с 8,5 млн абонентов.

Параллельно Veon находится в процессе продажи «Вымпелкома». Покупателем должен стать топ-менеджмент оператора во главе с его гендиректоров Александром Торбаховым. Сумма сделки составит 320 млрд руб., но она пройдет на безденежной основе.