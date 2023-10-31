Экс-хозяева «Билайна» требуют назад свое имущество у властей Украины

Группа Veon решила оспорить арест принадлежащих ей акций украинского сотового оператора «Киевстар». Об арестом оказались акции и другого украинского сотового оператора – Lifecell. Причина – нахождение среди акционеров LetterOne и Михаила Фридмана.

Veon судится с властями Украины

Группа Veon (ранее владела российским оператором «Вымпелком») подала в суд Киева два исковых заявления с целью снять арест с принадлежащих ей акций украинского сотового оператора «Киевстар». Об этом говорится в сообщении группы.

Ранее Шевченковский районы суд Киева по иску генеральной прокуратуры Украины наложил арест на 100% акций «Киевстара». Дело было инициировано Службой безопасности Украины (СБУ): в октябре 2023 г. ведомство сообщило об аресте акций 20 компаний, связанных с владельцами «Альфа-групп»/LetterOne (основной акционер Veon).

Фото: «Билайн» Украинский суд арестовал права на сотового оператора «Киевстар»

Позднее суд, по ходатайству Генпрокуратуры, изменил свое решение и наложил арест лишь на 47,85% акций «Киевстара». Это пропорционально доли, которой владеет LetterOne в Veon (Veon является единоличным владельцем «Киевстар»).

Арест акций Turkcell

Параллельно с «Киевстаром» арест был наложен и на 100% акций другого сотового оператора – Lifecell, принадлежащего турецкой Turkcell. Причиной стало наличие LetterOne в числе совладельцев Turkcell. Однако позднее суд решил арестовать лишь 19,8% акций Lifecell – опять-таки пропорционально доли LetterOne в Turkcell.

«Альфа-групп», LetterOne и санкции против их основателей

LetterOne была создана в 2014 г. для международной экспансии «Альфа-групп». Основными акционерами «Альфа-групп» и LetterOne были Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Также долю в обоих компаниях имел бывший президент Альфа-банка (исторически основной актив «Альфа-групп») Петр Авен.

В LetterOne была передана телекоммуникационная группа Vimpelcom, образованная в 2009 г. путем слияния «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и «Киевстара». Позднее Vimpelcom была переименована в Veon.

В 2022 г. Евросоюз и Великобритания наложили санкции на Фридмана, Хана, Кузьмичева и Авена. В 2023 г. аналогичное решение приняли и власти США. В ответ на это Хан и Кузьмичев продали свои доли в Альфа-банке и LetterOne одному из старейших топ-менеджеров группы – Андрею Косогову.

Таким образом, LetterOne не стала субъектом санкций. Не должен попасть под санкции и Veon, в котором у LetterOne нет контрольного пакета. Однако в конце 2022 г. Украина ввела санкции против Фридмана, Авена и Косогова, что делает LetterOne субъектом санкций на Украине.

Проблемы LetterOne на Украине

На этом основании в 2023 г. был национализирован украинский Альфа-банк. Владельцы «Альфа-групп» пытались его сохранить и переименовали в Sense Bank. Следующим кандидатом на национализацию стал «Киевстар».

Кроме того, осенью 2023 г. СБУ предъявила обвинение Фридмана в финансировании действий, связанных с насильственной сменой власти изменением границ. В то же время в СБУ подчеркивали, что арест корпоративных прав на украинские активы Фридмана не нарушает права иностранных владельцев этих компаний и не препятствует их экономической деятельности.

В Veon сообщали, что регистратор акций «Киевстар» уведомил группу о невозможности совершать сделки с акциями операторами. При этом в группе не согласны с арестом акций «Киевстар», даже если это касается лишь части акций.

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В Veon подчеркивают, что Авен, Фридман и Косогов не являются акционерами ни «Киевстар», ни самой группы, не входит в органы их управления, включая советы директоров, не влияют на принятия решений, не получают дивидендов и не могут продавать акции компании.

По словам гендиректора Veon Каана Терзиоглу (Kaan Terzioglu), делегация совета директоров группы посещала Киев, что вселяет надежду на то, что группа донесет свою позицию до властей Украины. Кроме того, Veon недавно завершила уход из России и продала «Вымпелком» его топ-менеджменту.

В Lifecell также заявляли, что Фридман, Авен и Косогова не имеют контроля не над самой компанией, не над Turkcell. Арест корпоративных прав на акции Lifecell не влияет на операционную деятельность компании.