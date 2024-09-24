У Veon не хватило акций, чтобы премировать собственного гендиректора

У группы Veon не нашлось достаточного количества акций, чтобы выплатить бонусы, положенные гендиректору группы Киану Терзиоглу. В результате часть бонусов была выплачена наличными в размере $500 тыс., остальные акции будут предоставлены в 2025 г.

Как Veon расплатился со своим гендиректором

Гендиректор Veon Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) договорился с компанией о реструктуризации выплат причитающихся ему бонусов. Как говорится в сообщении Veon, в начале 2024 г. в рамках долгосрочного плана мотивации сотрудников Терзиоглу было выделено 3,2 млн акций компании, что эквивалентно 128 тыс. американских депозитарных акций, ADS). Возможность распоряжаться ими наступала в зависимости от достигнутых результатов.

Поскольку результаты были выполнены, 30 июля 2024 г. Терзиоглу получил возможность распоряжаться данными акциями. Сами акции должны были быть предоставлены ему в течение 30 дней с указанной даты.

Однако у компании таких акций не оказалось.

Veon Поскольку у группы Veon не нашлось достаточного числа акций, чтобы выплатить бонусы гендиректору Киану Терзиоглу, он согласился взять $500 тыс. наличными

В связи с этим стороны достигли соглашения. Вместо части причитающихся ему акций Терзиоглу получит $500 тыс. наличными. Оставшиеся 2,7 млн акций (эквиваленты 109 тыс. американских депозитарных акций, ADS) будут переданы Терзииоглу не позднее 31 августа 2025 г.

Сколько есть программ мотивации топ-менеджеров Veon

Указанные выплаты осуществляются в рамках долгосрочного плана мотивации сотрудников (Long-term Incencetive Scheme, LTM). План был запущен в 2021 г. и предполагает выделение топ-менеджерам акций, возможность распоряжаться которыми у них появится через три года при достижении определенных метрик.

У Veon есть и другие мотивационные программы. Краткосрочная мотивационная программа (Short Term Incentive Scheme STI), предлагают выплаты по итогам года бонусов за достижение определенных финансовых и операционных показателей.

Бонусы выплачиваются наличными и акциями в пропорции 50:50. План отложенных выплат акций (Deffered Shares Plan, DSP) был запущен в 2021 г. и предполагает выделение акций топ-менеджерам, возможность распоряжаться должна была появится в течение нескольких лет.

В апреле 2024 г. Терзиоглу воспользовался еще и остальными мотивационными планами. Так, в рамках STI за 2023 г. он получил 1,4 млн акций (57,3 тыс. ADS). А в рамках DSP он получил 2,4 млн акций (95 тыс. ADS).

Всего в рамках DSP в 2023 г. Терзиоглу получил право распоряжаться 3,66 млн акций (146,5 тыс. ADS), но 1,27 млн акций (50,8 тыс. ADS) из них были потрачены на выплату налогов.

То есть всего, в рамках указанных процедур, Терзиоглу получил 6,5 млн акций Veon (427 тыс. ADS или 0,4% от общего числа акций).

Вознаграждения других топ-менеджеров Veon

Директор по аудиту и внутренним проверкам Veon Джуп Бракенхофф (Joop Brakenhoff) в апреле получил право распоряжаться 434,5 тыс. акций (17,4 тыс. ADS) в рамках DSP и 520,5 тыс. акций (20,8 тыс. ADS) в рамках STI за 2023 г.

Из них Бракенкофф получил 482,3 тыс. акций (19,3 тыс. ADS), а оставшиеся 472,7 тыс. акций (18,9 тыс. ADS). Дополнительно Бракенкофф получил еще 52,5 тыс. акций (2,1 тыс. ADS) из 104 тыс. акций (4,2 тыс. ADS), право распоряжался которыми он получил в 2023 г. в рамках DSP. Остальные 51,5 тыс. акций (2 тыс. ADS) ушли на выплату налогов.

Главный юридический консультант Veon Омянка Дорис (Omiynka Doris) в апреле 2024 г. получила право распоряжаться 372,4 тыс. акций (11,5 тыс. ADS) в рамках DSP и 288,7 тыс. акций (13,5 тыс. ADS) в рамках SIT за 2023 г. Всего Дорис было предоставлено 334 тыс. акций (13,5 тыс. ADS), оставшиеся 327 тыс. акций (13 тыс. ADS).

Всего в апреле 2024 г. Veon выделил комитету по вознаграждениям при совете директоров 10,5 млн акций (418 тыс. ADS) в рамках LTIP и 1,8 млн акций (73 тыс. ADS) в рамках DSP.

О группе Veon

Группа Veon была создана в 2009 г. путем слияния сотовых операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и украинского «Киевстар»). Основной акционер группы - инвестиционная компания LetterOne, созданная основателями «Альфа-групп» Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым (в 2022 г. доли Хана и Кузьмичева были проданы Андрею Косогову).

Исторически основной бизнес группы приходился на Россию, но в 2023 г. Veon продал «Вымпелком» группе топ-менеджеров компании во главе с ее тогдашним гендиректором Александром Торбаховым. Сейчас у Veon остаются операции на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Бангладеше и Пакистане.

В 2023 г. выручка Veon составила $3,7 млрд, снизившись на год на 1,5%. Сервизная выручка составила $3,6 млрд (снижение - 1,2%), показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и амортизацию) - $1,6 млрд (снижение - 7,9%). Капитальные затраты за 2023 г. составили $651 млн, чистый долг - $2,95 млрд. Число мобильных пользователей состаивло 156,2 млн, пользователей фиксированной связи - 1,8 млн.