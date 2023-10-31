Экс-хозяин «Билайна» арестован во Франции за отмывание денег

Сооснователь «Альфа-групп» и LetterOne (основной акционер телекоммуникационной группы Veon) Алексей Кузьмичев задержан во Франции по подозрению в отмывании денег. Его партнеры по группе ранее вернулись в Россию.

Алексей Кузьмичев задержан во Франции

Французская полиция задержала российского предпринимателя Алексей Кузьмичева. Об этом сообщает французская газета Le Monde. Задержанию предшествовали обыски в квартире предпринимателя в Париже и его вилле в Сен-Тропе.

Подозрения в отношении Кузьмичева связаны с налоговыми преступлениями и нарушением санкционного законодательства.

Как развивался бизнес «Альфа-групп»

Алексей Кузьмичев вместе с Германом Ханом и Михаилом Фридманом в начале 1990-х основали «Альфа-групп», основным активом которой исторически был Альфа-банк. Позднее к партнерам присоединился Петр Авен, занимавший до той поры пост министра внешнеэкономической деятельности.

В конце 1990-х «Альфа-групп» установила контроль над «Тюменской нефтяной компанией» (ТНК), которая впоследствии объединилась с российскими активами британской BP в «ТНК-BP». Кузьмичев отвечал в «Альфа-групп» за работу нефтяного трейдера Crown Resources. Но после произошедшей в 2022 г. катастрофы танкера «Престиж», принадлежащего Crown Resources, трейдер прекратил работу.

В начале 2000-х «Альфа-групп» вышла на телекоммуникационный рынок, приобретя доли в российском сотовом операторе «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), украинском сотовом операторе «Киевстар» и операторе фиксированной связи Golden Telecom. также была приобретена доля в турецком сотовом операторе Turkcell.

В 2008 г. «Вымпелком» приобрел Golden Telecom, в 2009 г. «Вымпелком» и «Киевстар» объединились в группу Vimpelcom. В 2013 г. подконтрольная государству «Роснефть» приобрела «ТНК-BP», после чего основатели «Альфа-групп» решили сконцентрироваться на международных проектах и создали для этого новую компанию – LetterOne. В том числе в LetterOne был передан Vimpelcom (впоследствии был переименован в Veon).

Санкции против владельцев «Альфа-групп» и LetterOne

Основатели «Альфа-групп» долгое время также проживали заграницей. В том числе Кузьмичев получил гражданство Кипра. Однако в 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Хана, Фридмана, Авена и Кузьмичева. В 2023 г. санкции против этих же лиц ввели и в США.

Кузьмичев и Хан после попадания в санкционные списки продали свои доли в Альфа-банке и LetterOne одному из старейших топ-менеджеров группы – Андрею Косогову. Это избавило LetterOne от попадания в санкционные списки. В 2023 г. Veon продал «Вымпелком» его топ-менеджменту.

Фридман и Авен некоторое время продолжали жить в Лондоне и жаловались на бытовые неудобства, вызванные наложенными на них ограничениями: в частности, они не могли нанять уборщиц и водителей.

Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов Цифровизация

В конце 2022 г. Фридман был задержан полицией Великобритании по подозрению в отмывании денег. Но бизнесмен остался на свободе и вышел под залог. Впоследствии дело в отношении него было закрыто.

В 2023 г. Фридман переехал в Израиль, а после начала обострений в этой стране – в Россию. Авен переехал в Латвию, гражданином которой он является. Хан вернулся в Россию еще в 2022 г.