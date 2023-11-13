Страховые компании переходят на «Аврору»

Первое страховое мобильное приложение под ОС «Аврора» компании ПАО «САК «Энергогарант» было представлено 9 ноября 2023 года в Москве. Ранее, 7 ноября 2023 г., в Москве открылась продажа устройств на ОС «Аврора» для физических лиц, в первую очередь, продажи рассчитаны на клиентов из госсектора и сотрудников крупных компаний для использования на работе. Рост количества потребителей будет стимулироваться расширением ассортимента пользовательских приложений, в число которых теперь входят страховые услуги. Об этом CNews сообщили представители компании «Открытая мобильная платформа».

«Построение национальной мобильной среды на базе отечественных технологий невозможно без создания достаточного количества приложений для пользователей, среди которых важнейшими являются финансовые и страховые приложения. Мы рады, что глубокая экспертиза коллег из «Фрифлекс» во Flutter позволяет разрабатывать первоклассные приложения с использованием данного фреймворка, такие как страховое приложение «Энергогарант». Количество устройств на Авроре стремительно растет, поэтому мы и дальше будем прикладывать все усилия, чтобы наши пользователи получили полный набор необходимых им сервисов на нашей платформе», – отметил Павел Эйгес, генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа».

«Мы видим большой потенциал развития ОС «Аврора» и ее экосистемы. Нам стратегически важно быть интегрированными в этот растущий сегмент пользователей мобильных решений, тем более что сейчас он представлен именно деловым сообществом», – сказал генеральный директор страховой компании «Энергогарант» Александр Давыденко.

Страховое приложение «Энергогарант» предоставляет пользователю спектр страховых услуг. Оно позволяет оформлять страховые продукты (ОСАГО, ДМС, страховки для путешествий и т. д.), продлевать полисы, сканировать документы, оперативно заявлять о страховых случаях.

Фактором роста числа приложений на ОС «Аврора» стало то, что специалисты ОМП представили для портирования приложений поддержку популярного фреймворка Flutter, позволяющую иметь один код и для Android, и для iOS, и для «Авроры». Первый на рынке кейс портирования приложения на Flutter осуществил российский разработчик мобильных решений компания ООО «Фрифлекс».

«Мы видим явный тренд на рынке мобильной разработки к переносу сервисов на платформу ОС «Аврора». Для компаний это не только пользовательская аудитория, но и дополнительные возможности безопасности. Мы совместно с компанией «Энергогарант» вывели страховой мобильный сервис для пользователей ОС «Аврора», он был разработан на Flutter для других сторов, в рамках этой задачи он был портирован, и сейчас уже одобрен и доступен среди приложений Авроры», – сказал Петр Чернышев, генеральный директор компании «Фрифлекс», аккредитованного и сертифицированного партнера «Открытой мобильной платформы».

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления

корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации.