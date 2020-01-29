На Украине стало одним сотовым оператором меньше

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«Укртелеком» попрощался с 3G

Крупнейший на Украине оператор фиксированной связи «Укртелеком» закрыл свою сотовую сеть стандарта UMTS (относится к третьему поколению сотовой связи, 3G). Об этом говорится на сайте оператора.

Как отмечает издание «Лига.нет», у «Укртелекома» остаются 3G-частоты только в Киевской области. В остальных регионах страны компания сдала имевшиеся у нее частоты. Сотовые абоненты «Укртелекома» будут обслуживаться в режиме роуминга в сети компании «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone).

10 лет эксклюзива на 3G

«Укртелеком» получил 3G-лицензию в 2005 г. Тогда компания стала единственным обладателем 3G-лицензии в стране. Сотовые операторы стандарта GSM - «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входящий в группу Veon), украинская «дочка» МТС (в настоящее время называется «ВФ Украина» и работает под торговой маркой Vodafone) и «Астелит» (в настоящее время называется Lifecell) - также хотел получить 3G-лицензии, но власти были против.

Принадлежащий Ринату Ахметову «Укртелеком» отказался от 3G-лицензии

Считалось, что предоставлением эксклюзива на 3G власти Украины хотят повысить стоимость «Укртелекома» перед его приватизацией. Приватизация компании состоялась только в 2011 г. Тогда контрольный пакет акций компании за 10,5 млрд гривен ($1,3 млрд) приобрела украинская компания ЕСУ, за которой стояла австрийская консалтинговая компания EPIC.

Впоследствии выяснилось, в момент приватизации EPIC действовала в интересах известного украинского политики и бизнесмена Валерия Хорошковского, занимавшего тогда пост главы Службы безопасности Украины (СБУ). В сделке также участвовали структуры владельца компании Group DF Дмитрия Фирташа, ранее выступавшего партнером «Газпрома» на Украине.

В 2013 г. ЕСУ вместе с контрольным пакетом акций «Укртелекома» за $860 млн была приобретена группой SCM Рината Ахметова. В 2015 г. после смены власти на Украине GSM-операторы смогли получить 3G-частоты. В 2017 г. они также получили и частоты для следующего, четвертого поколения сотовой связи стандарта LTE, тогда как «Укртелеком» в соответствующем тендере участвовать не стал.

Как Ахметов чуть было не потерял «Укртелеком»

«Укртелеком» долго пытался продать свой 3G-бизнес. Еще в 2011 г. соответствующие активы были выведены в отдельную компанию «Тримоб». Это было связано в том числе и необходимостью «Укртелекома» платить по долгам своего акционера.

В 2011 г. ЕСУ приобрела «Укртелеком» на средства от облигационного займа объемом 4,2 млрд гривен ($520 млн по курсу на тот год), полностью выкупленного двумя украинскими госбанками - Укрэксимбанком и Ощадбанком. В 2015 г. «Укртелеком» принял на себя обязательство погасить половину данной задолженности на сумму 2,1 млрд гривен ($85 млн по текущему курсу). К покупке «Тримоба» была близка украинская «дочка» МТС, но эта сделка так и не состоялась.

Параллельно развивался процесс с возможной реприватизацией «Укртелекома». В связи с невозвратом кредитов Укрэксимбанк и Ощадбанк стали требовать передачи им контрольного пакета акций «Укретелкома». По требованию Ощадбанка на 93% акций «Укртелекома» был наложен арест, однако в конце 2019 г. Ощадбанк договорился с «Укртелекомом» о поэтапном погашении задолженности на 1,1 млрд гривен ($44,7 млн).

Также Фонд государственного имущества Украины и Генпрокуратура требовали отменить продажу контрольного пакета акций «Укртелекома» компании ЕСУ в связи с невыполнением покупателем взятых на себя обязательств - осуществления инвестиций на сумму $450 млн и выделения сети спецсвязи. По этому делу на контрольный пакет акций «Укртелекома» тоже накладывался арест, но акции пока так и остались в руках Ахметова.