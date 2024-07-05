«1С-Рарус» перевел Noytech Supply Chain Solutions на отраслевое решение «1С»

«1С-Рарус» автоматизировал бизнес-процессы Noytech Supply Chain Solutions на базе «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП». В результате реорганизации и цифровой трансформации компания не только сохранила высокие стандарты перевозок, но и повысила пропускную способность обработки заявок на перевозки. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Noytech Supply Chain Solutions — провайдер логистических услуг. Компания представлена 28 офисами и складами в семи странах мира: Россия, ОАЭ, Китай, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Профессиональная команда Noytech насчитывает более 1700 сотрудников. Складские площади, которыми оперирует компания, составляют 150 тыс. кв. м.

Развитием и поддержанием цифровых бизнес-процессов всех подразделений группы компаний Noytech Supply Chain Solutions занимается Noytech IT Solutions (ООО «Нойтэк Айти Солюшнс»).

Компания Noytech Supply Chain Solutions была образована в 2022 г. путем выхода из глобальной структуры логистического гиганта Kuehne+Nagel. Переход от глобального участника мировой логистической отрасли к частной компании потребовал ряд трансформационных процессов, которые в том числе заключались в создании новой ИT-экосистемы с нуля.

Были закрыты доступы к четырем иностранным системам, разработанным специально для управления логистикой, складами и международными финансами группы компаний. Потребовался переход на отечественное программное обеспечение. Компании требовалось автоматизировать работу различных логистических подразделений (Sea, Road, Customs, Air, Projects) на основании существующих бизнес-процессов, внедрить универсальный подход к внесению и обмену данными, и перенести существующие бизнес-процессы в новую TMS-систему.

За эту задачу взялась команда компании-разработчика отраслевых решений для логистики. Эксперты «1С-Рарус» провели серию консультаций, продемонстрировали примеры проектных кейсов, и совместно с топ-менеджментом Noytech было принято решение внедрять флагманское решение «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» («1С:ТЛЭиУАТ»).

Результаты проекта

Автоматизирован процесс контроля, хранения и учета данных. Стандартизирован формат ведения учета перевозок, хранения документации, отчетности для клиента (заявка для клиента, трейсинг).

За счет интеграций систем сократилось время внесения данных в финансовую систему. Реализована сквозная интеграция с «1С:ERP» и системой электронного документооборота компании, а также с «1С:Бухгалтерия», используемой для российского учета.

Выполнены доработки конфигурации на основании требований существующих регистров, документов, справочников. Настроены необходимые бизнесу отчеты и печатные формы. Дополнены типы доставки для удобства отслеживания заказов на таможенное оформление.

Автоматизировано внесение финансовых данных в ERP-систему в части обмена плановыми и фактическими данными.

С помощью автоматизации процессов автоперевозок появилась возможность автоматизировать оперативную и управленческую отчетность. Скорость принятия решений увеличилась вдвое.

Статусы перевозок и событий помогают руководству контролировать процесс перевозки и оценивать скорость и своевременность выполнения заказов.

Реализован контроль доходно-расходной части в части каждой перевозки. С помощью интеграции с «1С:ERP» появилась возможность актуализировать планово-фактические показатели.

Единое хранилище документации по перевозкам и таможенным заказам — это гарантия качественного сервиса для клиентов Noytech. Клиенты могут быть уверены, что в случае таможенных или иных государственных проверок полный комплект документов будет предоставлен по запросу в течение одного рабочего дня.

Наталья Прудникова, Logistics product manager, «Нойтэк Айти Солюшнс»: «С разработчиком "1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП" мы сотрудничаем несколько лет. На рынке не так много игроков, предлагающих масштабные отраслевые решения. Взаимодействие с "1С-Рарус" было комфортным, коллеги всегда старались идти нам навстречу, учитывать наши пожелания и оперативно решать возникающие вопросы. В результате реорганизации и цифровой трансформации мы не только сохранили выстроенные бизнес-процессы, но и перестроили логистические цепочки и маршруты, получили возможность измерения эффективности процессов и смогли увеличить пропускную способность обработки заявок на перевозки».