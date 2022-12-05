Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить

Новый «клон» RPI 4

Китайская компания Qilinlog начала продажи одноплатного миниатюрного компьютера Cool Pi 4 Model B на базе мощного ARM-чипа Rockchip с поддержкой воспроизведения видео в ультравысоком разрешении 8K и нейропроцессорным модулем.

Новинка выполнена в форм-факторе знаменитого одноплатника Raspberry Pi 4 Model B, увидевшего свет в 2019 г., несет совместимые с ним интерфейсы, однако отличается значительно более высокой производительностью и поддержкой современных технологий связи.

Компьютер доступен для приобретения посредством одного из китайских маркетплейсов по цене от $142 (около 9,9 тыс. руб. по курсу площадки), в том числе и россиянам.

Дороже, но имеется в наличии

По розничной стоимости Raspberry Pi 4 Model B (от $35) значительно уступает Cool Pi 4, но британский одноплатник размером с банковскую карту куда сложнее приобрести.

Cool Pi 4 Model B внешне очень напоминает Raspberry Pi 4 Model B

Нехватка продукции модельного ряда RPI 4 возникла еще в 2021 г. из-за проблем в цепочках поставок и всемирного дефицита чипов, выполненных в соответствии с так называемыми зрелыми технологическими процессами.

Возросший спрос и невозможность оперативно пополнять запасы необходимыми объемами продукции вынудила Raspberry Pi Trading впервые за историю своего существования повысить цены на знаменитные одноплатники. Так, в результате 2-гигабайтная модель RPI 4 подорожала почти на треть – до $45. Кроме того, в продажу вернулась ранее снятая с производства модификация RPI 4 с 1 ГБ оперативной памяти на борту.

Дефицит RPI сохраняется и по сей день – продукция разлетается, как горячие пирожки, но разработчик мини-компьютеров ожидает постепенного улучшения ситуации в течение следующего года. В ноябре 2022 г. Эбен Аптон (Eben Upton), глава (CEO) Raspberry Pi Trading, заявил в разговоре с Tom’s Hardware, что к ноябрю 2023 г. все проблемы с восполнением запасов продукции будут решены.

Быстрая SoC

Cool Pi 4 на построен на основе восьмиядерной однокристальной системы Rockchip RK3588S. SoC включает четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A76 на частоте до 2,4 ГГц, четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 (1,8 ГГц).

За обработку графики отвечает интегрированный модуль Mali-G610 MP4. Он поддерживает OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.2 и Vulkan 1.1. Аппартные возможности GPU позволяют осуществлять декодирование видеосигнала в разрешении 8K (7680x4320) при 60 кадрах в секунду (кодеки H.265/AVS2/VP9/H.264/AV1).

Ускорение алгоритмов искусственного интеллекта возложено на нейропроцессорный блок с производительностью 6 Топс.

Расположение модулей на плате Cool Pi 4 (вид сверху)

В точности такая же SoC используется в другом «клоне» RPI 4 – Orange Pi 5 китайского разработчика Shenzhen Xunlong. Прием предзаказов Orange Pi 5 стартовал в середине ноября 2022 г., минимальная цена устройства несколько более демократична в сравнении с продуктом Qilinlog и составляет $69.

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Для сравнения: Raspberry Pi 4 Model B оснащен Broadcom BCM2711 – SoC с четырьмя ядрами Cortex-A72 с частотой до 1,5 ГГц.

По результатам тестирования Cool Pi, проведенного CNX Software, новинка превзошла RPI 4 в решении всех поставленных его авторами задач. Так, одноплатник Qilinlog оказался втрое быстрее в тестах с архиватором 7-zip, в четыре раза – в веб-браузинге под Linux. Графический процессор Cool Pi 4 в 3DMark продемонстрировал в 12 раз более высокую производительность относительно RPI 4.

Прочие характеристики

В зависимости от выбранной конфигурации Cool Pi 4 может поставляться с 4 ГБ, 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4.

Энергонезависимая память представлена встроенным eMMC-модулем емкостью 32 ГБ, 64 ГБ или 128 ГБ, присутствует и привычный для пользователей RPI 4 разъем под карту памяти форм-фактора MicroSD. Наиболее бюджетная модель eMMC-модуля лишена.

Расположение модулей на плате Cool Pi 4 (вид снизу)

Для вывода изображения Cool Pi 4 предлагает разъемы Micro HDMI 2.1 (разрешение до 8K при 60 кадрах в секунду) и miniDP 1.4 (до 4K при 60 кадрах в секунду), а также интерфейс MIPI DSI. RPI 4, в свою очередь, располагает лишь двумя портами Micro HDMI с поддержкой разрешения 4K.

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Что касается коммуникационных модулей, устройство может похвастать наличием контроллера 1GbE (с поддержкой PoE), адаптера Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц) и приемника-передатчика Bluetooth 5.0 (AIC8800).

Помимо этого, компьютер имеет аудиоразъем диаметром 3,5-мм, коннектор камеры MIPI CSI, по два порта USB 3.0 Type-A и USB 2.0 Type-A и один USB Type-C, задействованный для питания устройства. Присутствует характерный для RPI 40-контактный интерфейс поддержкой GPIO, I2C, SPI, UART, CAN.

Поддерживаемый софт

Разработчиком заявлена поддержка операционных систем Debian 11 и Ubuntu 22.04 (обе на базе GNU/Linux), а также Google Android 12. Однако если специально подготовленные образы первых двух можно найти на официальном форуме Cool Pi, то сборка Android 12 для Cool Pi 4 пока на нем пока не представлена.