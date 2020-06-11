В 2024 г. дисковые накопители по-прежнему будут хранить более половины мировых данных

Магнитные дисковые накопители являются самым распространенным в мире носителем цифровой информации — об этом говорят данные нового исследования проведенного IDC. Факт, в целом, вполне очевидный, но здесь интересны конкретные показатели и динамика.

Спрос на «ленту» и NAND растет

Так, по мнению аналитиков, в 2018 году на магнитных дисках хранилось 65% всей информации, но к 2024 г. этот показатель снизится до 54%. Это данные скорректированного прогноза — ранее, в 2018 г. IDC говорила о 59% к той же дате. Показатели свидетельствуют о том, что, несмотря на стремительный рост других типов носителей, таких как SSD, традиционные жесткие диски еще долго будут составлять очень существенную долю мирового рынка. Отметим, что IDC рассматривает в своем отчете динамику шести основных типов накопителей, в числе которых: жесткие диски, твердотельные накопители, магнитная лента, энергонезависимая память NAND, другие типы энергонезависимой памяти и оптические носители.

«Данные — один из главных ресурсов любой современной компании. Цифровую активность не могут остановить ни пандемия, ни экономический спад, поэтому потребность в ресурсах для хранения и управления данными будет, может быть и медленнее, чем в прошлом году, но все же неуклонно расти» — говорит Татьяна Бочарникова, глава NetApp в России и СНГ. «Будет так же увеличиваться спрос на более эффективные, надежные и производительные носители, например, Flash. Однако, мы осознаем, что до полного перехода на SSD, NAND и другие типы носителей еще пройдет достаточно много времени. Поэтому NetApp предоставляет заказчикам комплекс решений для СХД, как all-flash, так и с использованием дисковых накопителей, а также гибридных, чтобы компании, готовящиеся к переходу на новые форматы, могли провести его максимально плавно и безболезненно».

Рост емкости СХД по всему миру в 2020г составит 16,6% и достигнет 6,8 зетабайт.

При этом предполагается также, что наряду с сокращением доли магнитных дисков, вырастет вклад ленточных накопителей — с 14% в 2018 г. до 18% в 2024 г., а также накопителей на основе памяти NAND. Рост доли ленточных накопителей эксперты объясняют тем, что она все чаще будет использоваться для архивирования и длительного хранения данных, особенно в крупных дата-центрах. Этот показатель коррелирует с другим прогнозом аналитиков, согласно которому, в 2024 году 60% всех мировых данных будут размещены в дата-центрах, 30% — на конечных устройствах и еще 10% в периферийных (edge) системах.

Объемы данных быстро растут, несмотря на пандемию

В другом отчете IDC Global StorageSphere дается прогноз относительно роста емкости хранилищ данных. Предполагается, что в нынешнем году установленная емкость СХД по всему миру вырастет на 16,6% — до 6,8 зетабайт. При этом в период 2019-2024 гг., увеличение объема по CAGR будет составлять 17,8% в год.

Приведенные выше прогнозы появились еще до глобального распространения COVID-19, но, как уточнил в начале мая 2020 г. Джон Райдинг (John Rydning), вице-президент IDC Research, они остаются в силе, несмотря на изменившиеся обстоятельства. По словам эксперта, хотя пандемия COVID-19 будет препятствовать экономическому развитию во всем мире и, очевидно, приведет с снижению расходов на ИТ, она, тем не менее, мало повлияет на рост объемов данных.