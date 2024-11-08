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ITPOD выпустил новую линейку систем хранения данных

Седьмого ноября 2024 г. российский вендор и дистрибьютор современных и передовых Enterprise ИТ-решений от известных мировых производителей ITPOD представил собственную линейку систем хранения данных (СХД) с поддержкой протокола NVMe over TCP. Презентация прошла на крупнейшей российской конференции в сфере технологий «CNews FORUM 2024». Системы хранения данных ITPOD Storage полностью заменяют иностранные аналоги и подходят как для небольших, так и крупных компаний.

Модельный ряд СХД от компании ITPOD включает серии Full Flash и Hybrid. В основе серии Full Flash используются быстрые и надежные NVMe SSD накопители. Эти СХД идеально подойдут для компаний, работающих с огромными объемами данных, аналитикой, облачными технологиями и другими информационными системами, требующих скорой реакции дисковой подсистемы и стабильной работы при больших нагрузках.

Для решения типовых задач представлены гибридные модели Hybrid, которые обеспечивают хранение и доступ к информации различных информационных систем и приложений. Системы широко используются в виртуализации, а также подходят для подключения LUN непосредственно к выделенным серверам. Гибридные СХД позволяют компаниям оптимизировать использование инфраструктуры и сокращать затраты.

Все системы имеют двухконтроллерную архитектуру, которая обеспечивает производительность и отказоустойчивость. Внутренние механизмы защиты и использование энергонезависимой памяти (NVRAM) гарантируют сохранность данных от повреждений и потерь, даже в случае сбоя электропитания.

Маргарита Зайцева, UserGate: Вендор, который имеет образовательную лицензию, — уникальный для России случай
Кадры

«Система хранения данных ITPOD Storage использует IP-протокол, взамен импортозависимым FC-коммутаторам. Этот вариант — признанный стандарт для облачных технологий. Он обеспечивает высокую гибкость и масштабируемость, интегрируется с архитектурами искусственного интеллекта (ИИ), совместим с самыми современными инфраструктурами. ITPOD Storage разработана не только для российского рынка и готова к вызовам будущего», — отметил генеральный директор ITPOD Илья Борняков.

СХД ITPOD Storage подразделяются на три класса: Entry, Midrange, High End. Сотрудники компании ITPOD подберут оптимальное решение с учётом потребностей и бюджета.

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