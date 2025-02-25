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Dinord Dinero
|25.02.2025
|Dinord представило решение Dinero для оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру 1
|04.02.2025
|Подтверждена совместимость «Ред Виртуализация» и Dinero 1
Dinord и организации, системы, технологии, персоны:
|Dinord - Динорд 3 1
|Zabbix SIA - Заббикс 97 1
|Broadcom - VMware 2378 1
|Ред Софт - Red Soft 729 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
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