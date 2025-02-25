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Dinord Dinero



25.02.2025 Dinord представило решение Dinero для оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру 1
04.02.2025 Подтверждена совместимость «Ред Виртуализация» и Dinero 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Dinord и организации, системы, технологии, персоны:

Dinord - Динорд 3 1
Zabbix SIA - Заббикс 97 1
Broadcom - VMware 2378 1
Ред Софт - Red Soft 729 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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