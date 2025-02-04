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Цифровизация Системное ПО
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Подтверждена совместимость «Ред Виртуализация» и Dinero

Компании «Ред Софт» и «Айтинвест» объявили о совместимости системы управления виртуализацией серверов и рабочих станций «Ред Виртуализация» версии 7.3 с автоматизированной системой финансового мониторинга Dinero. Результаты испытаний зафиксированы в протоколе тестирования и официально подтверждаются соответствующим сертификатом.

Интеграция решений создает единую экосистему для управления и принятия решений по эксплуатации ИТ-инфраструктуры заказчиков. «Ред Виртуализация» обеспечивает надежное управление виртуальными серверами и рабочими станциями, что позволяет пользователям эффективно распределять и использовать доступные вычислительные ресурсы. Это приводит к снижению затрат на оборудование и улучшению производительности. Dinero, в свою очередь, оптимизирует ресурсы и прогнозирует рост ИТ-инфраструктуры с помощью ML-моделей, обученных на данных клиентов.

«Мы рады, что продукты двух компаний не просто совместимы, а идеально дополняют друг друга, создавая единую экосистему для управления и принятия решений по эксплуатации ИТ-инфраструктуры заказчиками», – сказал Дмитрий Тишин, директор по инфраструктурным сервисам.

«Интеграция решений выводит управление ИТ-инфраструктурой на новый уровень эффективности, позволяя заказчикам значительно снизить затраты и повысить надежность», – отметил Святослав Человечков, менеджер продукта «Ред Виртуализация».

«Ред Виртуализация» — отечественная система управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. Решение предлагает единую консоль для подключения хранилищ, управления серверами виртуализации, виртуальными машинами, кластерами и другими объектами среды виртуализации.

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Dinero – решение для оптимизации и мониторинга виртуальной ИТ-инфраструктуры, включено в реестр отечественного ПО, запись в реестре 16949.

Основной задачей Dinero является повышение эффективности использования ресурсов и снижение затрат на различных поставщиков ИТ-услуг в области виртуализации. Продукт поддерживает множество open-source и российских решений для создания и управления средой виртуализации. Кроме того, решение позволяет рассматривать инфраструктуру с различных углов и имеет возможность установки On-Premise.

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