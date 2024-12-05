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Цифровизация Внедрения
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ИТ-компания Dinord перешла на цифровую систему Directum RX

В Dinord получилось выстроить отвечающую потребностям компании систему документооборота, повысить прозрачность процессов и эффективность работы подразделений. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Компания за шесть месяцев перешла со старого ПО, внедрив решения «Договоры», «Делопроизводство», «Проекты и команды», «Финансовый архив» и «Совещания» на базе российской системы управления бизнес-процессами и документами Directum RX.

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Цифровизация

В результате проекта в Dinord: на 34% ускорились договорные процессы юридического отдела за счет интеллектуального сравнения документов; настроили электронный обмен с контрагентами благодаря встроенным в систему коннекторам к сервисам ЭДО; устранили дублирование документов, возникавшее при параллельной отправке по email и ЭДО, за счет использования штрихкодов и QR-кодов.

Специалисты Dinord самостоятельно занимались внедрением Directum RX.

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