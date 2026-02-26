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Индексная книга (каталог) CNews*
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ГЕОТЕК Холдинг ГЕОТЕК Сейсморазведка Тюменнефтегеофизика, ТНГФ Башнефтегеофизика Геостра НПЦ

ГЕОТЕК Холдинг - ГЕОТЕК Сейсморазведка - Тюменнефтегеофизика, ТНГФ - Башнефтегеофизика - Геостра НПЦ

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 13 дел, на cумму 137 762 268 ₽*

Судебные дела (13) на сумму 137 762 268 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 124 427 944 ₽*
в качестве ответчика (10) на сумму 13 334 323 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.02.2026 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта 1
12.02.2026 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта 1
04.02.2026 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта 1
06.06.2019 «Геотек», «Ростелеком» и банк «Открытие» займутся развитием цифровых технологий геологоразведки 3
12.09.2017 Softline модернизировала дата-центр исследовательской компании НПЦ «Геостра» 5
06.09.2017 НПЦ «Геостра» внедрил новую СХД на базе решений Lenovo и NetApp 5
21.05.2015 Оборудование Omnicomm ежемесячно экономит 50 тонн топлива компании «Башнефтегеофизика» 3
09.06.2014 «Энвижн Груп» внедрила систему бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning в «Геотек Холдинге» 2
14.02.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 2
02.04.2013 Optima построила BI-систему для «Геотек Холдинга» 4
18.06.2012 Группа компаний «НИС-М2М» планирует увеличить выручку в нефтегазовом секторе до 1 млрд руб. 1
23.11.2001 Назначен генеральный директор Navision CIS 1
22.11.2001 Navision a/s завершила консолидацию бизнеса в России и СНГ 1

Публикаций - 13, упоминаний - 30

ГЕОТЕК Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 3
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 22 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 2
Dinord - Динорд 8 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Ростелеком 10948 1
Lenovo Group 2447 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Oracle Corporation 7074 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
РЕННА - АМКК - Алексеевский молочноконсервный комбинат 18 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
ВТБ Лизинг 73 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 3
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 3
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 26 3
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 2
Газпром ПАО 1493 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Транснефть 335 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 6 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 2
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 2
Miele - Миле 139 2
РУСАЛ - ВгАЗ - Волгоградский алюминиевый завод - Волгоградский алюминий 6 2
ОБСК - Оренбургская Буровая Сервисная Компания 2 1
Наука НПО 25 1
Роснефть - Саратовнефтепродукт 5 1
Газпром газификация 9 1
Татнефтепром 1 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 2
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 124 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Электронный документ - Electronic document 1579 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 997 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  870 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 2
NetApp E-Series СХД - NetApp EF-Series СХД 97 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 21 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Lenovo System X - серия серверов 3 1
Qlik QlikView Discovery 28 1
Шатунов Илья 10 3
Слободин Виталий 28 3
Белонин Виктор 4 3
Калашникова Наталья 7 3
Присяжнюк Илья 4 3
Джалладян Рафаел 5 3
Богдашкина Анна 14 3
Бондарева Виктория 8 3
Байтина Ирина 3 3
Горькова Жанна 3 3
Агашков Вячеслав 3 3
Музанкова Дарья 4 3
Воякина Анна 3 3
Романенко Виктор 11 3
Деменков Роман 3 3
Бажайкина Мария 3 3
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Остроушко Алексей 28 3
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Гончаров Алексей 14 3
Андреева Оксана 6 3
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Беляев Сергей 10 3
Большаков Дмитрий 4 3
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Веселов Игорь 11 1
Максаков Евгений 3 1
Власюк Василий 4 1
Енин Олег 1 1
Шабад Всеволод 2 1
Шестаков Глеб 4 1
Грин Оксана 3 1
Осеевский Михаил 350 1
Мартынов Владислав 115 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Дания - Королевство 1337 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Украина 7928 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция 4 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 1
Экономический эффект 1342 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 252 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 127 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Gartner - Dataquest 353 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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