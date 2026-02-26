Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
ГЕОТЕК Холдинг ГЕОТЕК Сейсморазведка Тюменнефтегеофизика, ТНГФ Башнефтегеофизика Геостра НПЦ
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 13 дел, на cумму 137 762 268 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 30
ГЕОТЕК Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
|СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
|Шатунов Илья 10 3
|Слободин Виталий 28 3
|Белонин Виктор 4 3
|Калашникова Наталья 7 3
|Присяжнюк Илья 4 3
|Джалладян Рафаел 5 3
|Богдашкина Анна 14 3
|Бондарева Виктория 8 3
|Байтина Ирина 3 3
|Горькова Жанна 3 3
|Агашков Вячеслав 3 3
|Музанкова Дарья 4 3
|Воякина Анна 3 3
|Романенко Виктор 11 3
|Деменков Роман 3 3
|Бажайкина Мария 3 3
|Батурин Сергей 5 3
|Базанкова Татьяна 4 3
|Дуганова Татьяна 3 3
|Остроушко Алексей 28 3
|Поляков Владимир 13 3
|Гончаров Алексей 14 3
|Андреева Оксана 6 3
|Архипов Константин 21 3
|Беляев Сергей 10 3
|Большаков Дмитрий 4 3
|Петрова Илона 2 2
|Шаисламов Шамиль 1 1
|Руденко Юрий 4 1
|Хафизов Рустем 1 1
|Круглова Елена 6 1
|Веселов Игорь 11 1
|Максаков Евгений 3 1
|Власюк Василий 4 1
|Енин Олег 1 1
|Шабад Всеволод 2 1
|Шестаков Глеб 4 1
|Грин Оксана 3 1
|Осеевский Михаил 350 1
|Мартынов Владислав 115 1
|Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.