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Беляев Сергей
УПОМИНАНИЯ
|07.07.2025
|ГК «Солар»: число уязвимостей в веб-приложениях во II квартале выросло почти на 60% 1
|27.12.2017
|Softline внедрила в «Криогенмаше» решение для сбора аналитики на базе интернета вещей 1
Беляев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Moxa - Моха 34 1
|Softline - Софтлайн 3029 1
|ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 60 1
|ОМЗ Перспективные Технологии - Криогенмаш 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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