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Индексная книга (каталог) CNews*
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Беляев Сергей


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 ГК «Солар»: число уязвимостей в веб-приложениях во II квартале выросло почти на 60% 1
27.12.2017 Softline внедрила в «Криогенмаше» решение для сбора аналитики на базе интернета вещей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Беляев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Moxa - Моха 34 1
Softline - Софтлайн 3029 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 60 1
ОМЗ Перспективные Технологии - Криогенмаш 4 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1746 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29523 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13013 1
WordPress Foundation - WordPress 231 1
Microsoft Azure 1434 1
Парфененков Даниил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150548 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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