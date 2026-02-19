Получите все материалы CNews по ключевому слову
РЕННА АМКК Алексеевский молочноконсервный комбинат
Группа компаний «Ренна» — компания по производству молочных консервов, мороженого и цельномолочной продукции в России. Продукция компании представлена в 250 000 торговых точках по всей стране. Ассортимент насчитывает более 600 наименований, среди которых такие известные марки как «Коровка из Кореновки», «Алексеевское» и др. В группу компаний входит несколько предприятий по собственному производству, дистрибуции и логистике. В команде трудятся 6 000 сотрудников в разных городах России.
«АМКК» перерабатывает в среднем 8 400 тонн молока в месяц. Продукты компании присутствуют практически на всех полка России, а также экспортируются в страны СНГ и БРИКС. Значительный объем занимают продажи b2b в крупной таре.
