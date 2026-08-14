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e-CMR электронная версия международной товарно-транспортной накладной CMR ТТН товарно-транспортная накладная

СОБЫТИЯ


14.08.2026 «Тензор» первым протестировал трансграничный обмен электронной транспортной накладной e-CMR с Азербайджаном 1
07.05.2026 «Газинформсервис» выступит оператором ДТС в пилотном проекте по внедрению e-CMR между Россией и Азербайджаном 1
04.05.2026 «Газинформсервис» подтвердил готовность сети ДТС для B2B и B2G к промышленной эксплуатации 1
01.04.2026 Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно 1
26.08.2025 Россия и Узбекистан запустили трансграничный электронный документооборот 1
05.09.2024 «Авто-ПЭК» тестирует перевозки с электронными путевыми листами ​ 1
04.04.2024 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
26.10.2020 Пользователи Synerdocs теперь могут отследить статус УПД с данными о маркировке 1
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей 1
25.10.2019 Synerdocs представил решение для обмена электронными накладными 1
22.05.2019 Россияне научили смартфоны распознавать счета и накладные за считанные секунды 1
05.12.2016 Более 20% поставщиков X5 в системе Evolution 3.0 готовы к УПД 1
11.04.2014 «Корус Консалтинг» завершил автоматизацию фронт-офиса розничной сети «Белый ветер» 1
30.01.2013 «Алко-Нафта» построила систему управления предприятием на базе Infor M3 ERP 1
11.10.2012 «МойСклад» запустил собственное CRM-решение 1
15.10.2010 РНТ представила решение для сельского хозяйства на базе системы «АвтоТрекер» 1
16.01.2009 «Домостроительный комбинат № 5» автоматизировал учет с помощью решения «1С» 1
14.11.2008 «Петролеспорт» ведет учет грузов в системе CargoPrime 1
29.06.2007 «Бизнес Про 4» внедрят в «Логистик сервис» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

e-CMR и организации, системы, технологии, персоны:

9604 4
Газинформсервис - ГИС 498 4
SAP SE 5603 3
Microsoft Corporation 25783 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15790 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1353 2
Тензор 173 2
AzInTelecom - Azerbaijan International Telecom 4 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
АвтоТрекер 104 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 1
Диалог ИТ - Диалог Информационные Технологии 18 1
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 22 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
UNICON.UZ ГУП 3 1
Системы документооборота 522 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 1
Dinord - Динорд 8 1
МегаФон 10766 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 478 1
Oracle Corporation 7080 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1478 1
Directum - Директум 1269 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 293 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
МойСклад - Логнекс 124 1
АйДи - Технологии управления - id2 71 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 60 1
TANAiS IT Group - Танаис 30 1
ДМТК - Дирекция международных транспортных коридоров 4 2
Альфа-Банк 1980 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 17 1
Jysan Bank - Жусан банк 3 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 26 1
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 1
Белый Ветер 365 1
Агротек Холдинг 7 1
Газпром газификация 9 1
Петролеспорт 6 1
ДСК-5 - Домостроительный комбинат №5 1 1
РЕННА - АМКК - Алексеевский молочноконсервный комбинат 18 1
Sodexo - Содэксо 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8870 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
НСПК - Национальная система платежных карт 950 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 916 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1526 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Русагро Группа Компаний 381 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 377 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 1
АльфаСтрахование СГ 395 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 225 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 392 1
ЦИАН - CIAN 193 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 63 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 48 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 91 1
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ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 432 5
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25848 3
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - XSD - XML Schema Definitions - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1911 3
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной - ЭТОРГ12 - Электронные товарные накладные 161 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1377 2
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 329 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6041 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1156 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1010 2
Оповещение и уведомление - Notification 5959 2
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 205 2
ТЭДО - Трансграничный электронный документооборот - МЭДО - Международный электронный документооборот 24 2
HRM - Расчет отпуска 876 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5295 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13150 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8309 2
Оцифровка - Digitization 5196 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1173 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1454 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33531 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7838 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6250 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 399 4
Тензор - СБИС ЭДО SABY 64 2
Газинформсервис - Litoria Desktop - Litoria DVCS 17 2
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 2
Omni - криптовалюта 99 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 42 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 33 1
Infor M3 ERP - Lawson M3 ERP - Lawson Insight II 13 1
Softline - Sl Soft - Цитрос Цифровая Платформа - Цитрос ЮЗ ЭДО - Цитрос Архив 42 1
Дом.РФ - DOM.IDP - сервис автоматизации работы с документами 9 1
Газпром газификация - ЕОГ - Единый оператор газификации РФ 10 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Google Android 15258 1
Apple iOS 8589 1
Linux OS 11548 1
Apple macOS 2426 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 237 1
Intel x86 - архитектура процессора 2155 1
Microsoft Windows 16904 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1037 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6289 1
Oracle Java - язык программирования 3472 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1292 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1368 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 1
АйДи - Технологии управления - Documino 39 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 20 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2556 1
Smart Engines - Smart Tank Reader - Кроссплатформенная программа распознавания образов танков 4 1
СКБ Контур - Контур.Снаб 3 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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СЭД

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ИТ-безопасность

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Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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