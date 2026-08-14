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e-CMR электронная версия международной товарно-транспортной накладной CMR ТТН товарно-транспортная накладная
СОБЫТИЯ
Публикаций - 19, упоминаний - 19
e-CMR и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирюшкин Сергей 16 3
|Слободин Виталий 28 2
|Сафронов Юрий 68 1
|Рахимбердиев Аскар 45 1
|Ушанова Мария 6 1
|Поляков Владимир 13 1
|Рощин Алексей 9 1
|Нечаев Иван 61 1
|Леонова Оксана 20 1
|Москворецкий Дмитрий 4 1
|Архипов Константин 21 1
|Карелина Ирина 2 1
|Исмаилова Наталья 1 1
|Татаренко Игорь 27 1
|Кирзнер Евгений 1 1
|Шатунов Илья 10 1
|Голованов Евгений 3 1
|Шестаков Глеб 4 1
|Коростелев Владимир 3 1
|Подольский Евгений 5 1
|Задорожный Евгений 3 1
|Зинатуллина Светлана 6 1
|Масленникова Дарья 4 1
|Силаев Юрий 4 1
|Динисенко Денис 1 1
|Богдашкина Анна 14 1
|Загребова Елена 6 1
|Царенков Александр 5 1
|Бондарева Виктория 8 1
|Романенко Виктор 11 1
|Батурин Сергей 5 1
|Перевозчиков Михаил 3 1
|Грин Оксана 3 1
|Вербицкий Федор 1 1
|Дженалинов Рустан 1 1
|Арлазаров Владимир 291 1
|Филатов Евгений 30 1
|Егоров Михаил 29 1
|Шабанов Дмитрий 13 1
|Соколов Кирилл 40 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.