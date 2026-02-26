Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шестаков Глеб
СОБЫТИЯ
|26.02.2026
|Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта 1
|01.03.2024
|Dinord — новый партнер компании Directum 1
Шестаков Глеб и организации, системы, технологии, персоны:
|Dinord - Динорд 6 1
|Directum - Директум 1187 1
|Красавин Илья 12 1
|Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8255 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.