Directum и ITFB Group стали партнерами

Российские ИТ-компании ITFB Group и Directum заключили договор о сотрудничестве и в ближайшее время планируют совместные проекты по цифровизации бизнес-процессов и документов.

Основная цель сотрудничества – помочь российским компаниям повысить эффективность бизнеса с помощью цифровых решений Directum и обширного опыта ITFB Group в обеспечении совместимости нового ПО с уже имеющимися системами.

«Сейчас ITFB Group нацелена на максимальное расширение своего портфеля продуктами от российских вендоров. Полностью отечественная система Directum RX расширит наши возможности в проектах по повышению эффективности бизнес-процессов и работы с документами. Для нас важно предложить заказчикам наиболее подходящее решение с учетом особенностей инфраструктуры, технологического стека и прочих индивидуальных требований. Мы готовы совместно с Directum создавать гибкое решение под задачи бизнеса наших заказчиков и обеспечивать интеграцию нового ПО с их действующими приложениями», – сказал Никита Щербаков, коммерческий директор ITFB Group.

Партнеры планируют внедрять флагманский продукт Directum — систему управления бизнес-процессами и документами Directum RX, которая обладает широкими интеграционными возможностями и высокой масштабируемостью. Благодаря инструментам no-code- и low-code-систему можно гибко адаптировать под потребности заказчика, а поставка Directum RX Intelligence включает интеллектуальные возможности для обработки информации.

«Компании Directum и ITFB Group очень близки по духу, подходам и миссии, поэтому я верю, что наше сотрудничество приведет к достижению нового уровня цифровизации российских компаний различного масштаба и из любых отраслей», – сказал Илья Красавин, руководитель отдела развития партнерской сети Directum.