Кухарева Татьяна


СОБЫТИЯ


12.12.2025 AUXO и ITKey объявляют о начале стратегического сотрудничества в области развития отечественных ИТ-решений 1
15.06.2023 AUXO и Directum заключили соглашение о партнерстве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кухарева Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1169 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 242 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4485 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1273 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1607 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13353 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 242 1
Красавин Илья 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
