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Directum и «Инфосистемы джет» объявили о партнерстве

Системный интегратор «Инфосистемы джет» и Directum заключили соглашение о сотрудничестве. Главным направлением совместной работы станет поддержка бизнеса при переходе на отечественное ПО. Вместе компании готовы предложить рынку передовые программные продукты для цифровизации бизнес-процессов.

«Мы получаем большое количество запросов от заказчиков на внедрение и замещение информационных систем. Так как большинство наших клиентов — крупные высокотехнологичные компании, нам необходимы хорошие продукты, соответствующие их уровню. С нашим опытом внедрения систем и качественными продуктами Directum мы сможем реализовать проекты любой сложности, а заказчики смогут получить эффективную автоматизацию своих процессов», — сказал Ян Колин, руководитель отдела управления проектами по внедрению бизнес-систем «Инфосистемы джет».

«Инфосистемы джет» нацелена на внедрение флагманского продукта Directum — интеллектуальной системы управления цифровыми процессами и документами Directum RX, её развитие на стороне заказчиков и техническую поддержку.

Импортонезависимая интеллектуальная ECM/BPM-система Directum RX предлагает пул готовых решений и обладает широкими интеграционными возможностями, благодаря чему может стать основой для создания единого информационного поля компаний.

«Вместе с „Инфосистемы джет“ мы усилим внедрение отечественных импортонезависимых ИТ-продуктов в российских организациях, за счет чего повысим уровень цифровизации и эффективности бизнес-процессов в компаниях разных масштабов и отраслей. Сегодня импортозамещение ИТ-ландшафта — экзистенциальный вопрос для российского бизнеса», — сказал Илья Красавин, руководитель отдела развития партнерской сети Directum.

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