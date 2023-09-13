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Группа «Юникон» модернизировала систему кадрового учета и расчета зарплаты для 1500 сотрудников с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП»

Проектная команда, состоящая из специалистов ИТ-компании Lad и «Юникон бизнес солюшнс», перевела кадровый учет и расчет заработной платы сотрудников группы «Юникон» на «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП». Новая система встроена в ИТ-ландшафт компании и адаптирована под особенности управления персоналом в аудиторско-консалтинговой сфере. В результате ускорен расчет зарплаты по сложным правилам, сокращено время подготовки приказов и других кадровых документов, отчетность по персоналу формируется на 30% быстрее. Кроме того, существенно улучшилась интеграция с банк-клиентами в части перечисления заработной платы. Об этом CNews сообщили представители Lad.

Группа «Юникон» — российская аудиторско-консалтинговая группа компаний, основанная в 1989 г. Компания оказывает услуги по таким направлениям как системная интеграция и трансформация бизнеса, ИТ-консалтинг, заказные разработки, аудит, налоговое, правовое, финансовое консультирование, бизнес-консультирование, сопровождение приложений и пользователей, аутсорсинг бизнес-процессов. В штате группы компаний работают около 1500 сотрудников, кадровый учет и расчет вознаграждений ведется с учетом специфики консалтинговой деятельности: система грейдов, утилизация на проектах и тд.

Ранее для кадрового учета и расчета зарплаты в группе «Юникон» использовалось решение зарубежного вендора. Система медленно реагировала на изменения законодательства России. После прекращения ее поддержки со стороны вендора у компании возникла необходимость в переходе на отечественное решение.

Кроме того, требовалось развитие функциональности системы: нужно было упростить расчет премий и оценочных обязательств по отпускам, обеспечить возможность гибкой настройки различных видов выплат сотрудникам, реализовать подготовку аналитических отчетов по персоналу с учетом специфики аудиторско-консалтинговой сферы. Еще одной важной задачей стало разделение кадрового учета по пяти компаниям группы, сохранив для сотрудников кадровых и финансовых подразделений возможность работать в единой системе.

Для решения поставленных задач была выбрана «1С:Зарплата и управление персоналом». Партнером по автоматизации расчета заработной платы стала ИТ-компания Lad, автоматизацией кадрового учета занималась проектная команда «Юникон бизнес солюшнс».

Перевод на «1С:ЗУП КОРП» занял пять месяцев. Разработали функциональную модель расчета заработной платы, правила переноса данных, механизмы миграции данных из исторической системы, обмены с корпоративной системой в части бухгалтерского учета, управления финансами, документооборота, учета рабочего времени. Ключевые этапы проекта выполнялись параллельно. Такой подход позволил уложиться в сжатые сроки и практически в режиме реального времени адаптировать систему к изменениям в законодательстве по НДФЛ.

Ключевые итоги проекта

«1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» встроена в сложный ИТ-ландшафт компании. Настроен обмен данными с несколькими внутренними корпоративными системами. Кадровый учет и расчет зарплаты по компаниям группы организован в трех обособленных базах, количество пользователей каждой из которых доходит до 20 специалистов. Реализована сложная ролевая модель пользователей: доступ к конфиденциальной информации разграничен в соответствии с должностными обязанностями и принадлежностью к различным группам компаний, что минимизирует риски утечки информации о сотрудниках.

Выполнена адаптация системы под особенности управления персоналом в аудиторско-консалтинговой сфере, трудовых договоров, грейдовой системы расчета вознаграждений. В том числе:

– Создано 14 форм документов, позволяющих автоматически формировать приказы, трудовые договоры и другие документы в соответствии с требованиями законодательства и внутренними корпоративными стандартами.

– Усовершенствован функционал для расчета и начисления доплаты за период нетрудоспособности по правилам компании, расчета переменной части вознаграждения за предыдущие периоды. Появилась возможность распределять платеж одному сотруднику на несколько счетов в заданной пропорции, распределять зарплатные ведомости по отдельным банкам, а также выделять в отдельную ведомость выплаты сотрудникам-нерезидентам. Реализована доплата за больничный до оклада. Добавлен функционал назначения и выплаты отложенных премий.

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– Добавлено 12 аналитических отчетов: отчет по начислениям (удержаниям, взносам) в разрезе мест возникновения затрат, отчет для проверки среднего заработка, используемого при расчете резервов отпусков, отчет по суммам резервов отпусков в разрезе мест возникновения затрат и др.

В новой системе сотрудники оперативно составляют отчеты для сдачи в Росстат, ИФНС, СФР, ПФР, военкомат. Автоматизировано формирование ежемесячной и квартальной премии, а также расчет резервов по отпускам. В автоматическом режиме система рассылает на электронные адреса сотрудников бухгалтерскую и управленческую информацию о расчете заработной платы.

Все это существенно упростило расчет зарплаты и сократило время подготовки кадровых документов. На 30% ускорена подготовка регламентированной отчетности по персоналу. Сотрудники кадровых и финансовых подразделений избавились от большого количества ручной работы.

Кроме того, улучшилась интеграция с банками: зарубежное ПО требовало разработки интеграционных модулей под каждый банк-клиент, а система «1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП» поддерживает интеграции с большинством банков.

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Надежда Соломина, руководитель проекта, группа «Юникон»: «Ключевым итогом проекта для нас стала возможность полноценно работать в системе, в которой автоматизирован расчет заработной платы и отчетность в соответствии с законодательством России. Первую отчетность в «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» с учетом всех актуальных требований мы успешно сдали в январе 2023 г. Проектным командам удалось не только сохранить функциональность, критически важную для бесперебойной работы системы, но и сделать работу пользователей более эффективной, быстрой и безошибочной».

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АО «Юникон бизнес солюшнс» – компания в сфере управленческого и ИТ-консалтинга, работает на российском рынке более 30 лет и оказывает услуги комплексной трансформации бизнеса, бизнес-консультирования, системной интеграции, инновационных разработок. На счету компании – свыше 2500 проектов.

Lad – ИТ-компания и системный интегратор с федеральными и региональными проектами в B2B и B2C-сегментах. Является франчайзи фирмы «» с 30-летним опытом на рынке. В продуктовом портфеле компании проекты автоматизации предприятий любой сложности: от инсталляции типовых программ до полномасштабных проектов внедрения. Офисы находятся в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Численность компании составляет более 600 сотрудников.

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