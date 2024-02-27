«Юникон Бизнес Солюшнс» разработал платформенно-независимое решение для проверки контрагентов на данных «Контур.Фокуса»

«Юникон Бизнес Солюшнс» представил решение для автоматизации процессов проверки контрагентов UNISCAPE на основе данных «Контур.Фокуса». Это платформенно-независимое решение, которое можно использовать как самостоятельно, так и встроить в корпоративные системы. Решение построено полностью на импортонезависимых open source технологиях и включено в Реестр российского ПО Минцифры. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С помощью UNISCAPE можно быстро проанализировать финансовое состояние контрагента, выявить риск вероятности банкротства, проверить на аффилированность.

UNISCAPE позволяет формировать электронную базу контрагентов с классификацией по уровню риска. Она будет автоматически обновляться после каждой проверки по преднастроенным бизнес-сценариям.

Выполнять проверку по бизнес-сценариям можно как по конкретному контрагенту, так и массово, по группе контрагентов, сравнивания результаты их проверок между собой. С помощью функции мониторинга удобно планировать регламентные проверки, отслеживать значимые изменения состояний у контрагентов — уведомления о критических изменениях отобразятся в системе и будут отправлены по электронной почте.

UNISCAPE позволяет настроить дополнительную функциональность. Например, проверять аффилированность сотрудников при заключении договоров, загружать любые документы и оставлять комментарии — это повысит прозрачность процессов и ускорит согласования.

Решение будет полезно крупным и средним компаниям, заинтересованным в переводе проверок в единую среду исполнения для унификации и стандартизации процессов аккредитации контрагентов для всех подразделений компании, а также контроля их выполнения. Целевой аудиторией UNISCAPE являются сотрудники, занимающиеся закупками, продажами товаров, работ и услуг, как на этапе преддоговорной работы, так и при сопровождении договоров, а также сотрудники, выполняющие контрольные и надзорные функции.

Ольга Юсупова, руководитель отдела программных продуктов и решений, «Юникон Бизнес Солюшнс»: «Система позволяет использовать шаблонную скоринговую модель оценки контрагентов и/или разработать собственную модель на основании специфики методологии клиента для ускорения трудоемких проверок контрагентов, повышения их прозрачности, снижения вероятности возникновения рисков, в том числе конфликта интересов».

Антон Яковлев, эксперт «Контур.Фокуса» по экономической безопасности: «Результатом партнерского решения «Контур.Фокуса» и «Юникон Бизнес Солюшнс» стал универсальный инструмент для автоматической проверки контрагентов. Его использование позволяет значительно ускорить проверку, повысить защищенность бизнеса от сотрудничества с неблагонадежными контрагентами. Возможности совместного решения позволяют сформировать системную среду исполнения проверок, интегрируя ее в другие бизнес-процессы компании».

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«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет быстро проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.