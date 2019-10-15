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ГК ITPS провела трансформацию системы управления УК «Татбурнефть»

Интеграция Внедрения

ГК ITPS завершила внедрение прикладной комплексной информационной системы УК «Татбурнефть» на базе современных программных продуктов «1С».

УК «Татбурнефть» (входит в холдинг «Таграс») оказывает широкий спектр сервисных услуг по бурению и освоению скважин для нефтегазодобывающих предприятий как при работе «под ключ», так и по раздельному сервису. Являясь ключевым игроком в своем рыночном сегменте, компания непрерывно совершенствует свою техническую базу и уже более двух лет плотно занимается комплексной информатизацией. С этой целью организована Программа трансформации и развития системы управления, подразумевающая создание комплексной информационной системы (КИС), которая поддерживает производственные, управленческие и обеспечивающие процессы – единые, прозрачные и понятные для всех подразделений.

На старте программы компания провела тщательную оценку, процессов, информационных систем и существующей ИТ-инфраструктуры. По итогам первичного обследования были выявлены такие проблемы как слабое взаимодействие между участниками бизнес-процессов, большое количество локальных программ, сложность их модернизации, интеграции и адаптации под нужды компании и др.

Существовавшие ИТ-инструменты в недостаточной степени поддерживали процессы компании. Информационные потоки в системе управления требовали большей структурированности и перехода на современную платформу для комплексной информатизации системы управления компанией.

В качестве комплексного ИТ-партнера по цифровой трансформации УК «Татбурнефть» была выбрана группа компаний ITPS. В ходе совместной работы был сформирован и выполнен ряд проектов в рамках Программы, в которых было задействовано множество рабочих кроссфункциональных групп. Общая цель трансформации системы управления - повысить управляемость компанией, снизить затраты и себестоимость продукции, сократить время выполнения основных производственных процессов с соблюдением всех существующих технологических норм.

Выполненные работы можно условно разделить на два больших этапа. Первый – моделирование процессов, разработка стратегии развития, архитектуры комплексного решения и инструментов управления программой проектов. Второй - проектирование, внедрение и запуск в эксплуатацию интегрированных между собой функциональных модулей КИС.

На первом этапе специалисты УК «Татбурнефть» совместно с консультантами разработали целевую модель бизнес-процессов компании, которая разделена на три блока: основные производственные процессы (строительство скважин, освоение, тампонаж, супервайзинг и др.), обеспечивающие процессы (управление имуществом, закупками, логистикой, ТОиР и др.), управленческие процессы (производственное планирование и анализ, бюджетирование, бухгалтерский и налоговый учет, HR, управление инвестициями и др.). В единой процессной модели составлено описание всей деятельности компании с детализацией до функций подразделений и сотрудников, определены их роли в структуре управления. Нормативно-регламентная база компании была дополнена описаниями каждого бизнес-процессов верхнего уровня, к которым теперь привязаны все подчиненные методики и инструкции.

Полученная информация позволила составить схему потоков информационного обмена между бизнес-процессами. На основании единой процессной модели разработана архитектура комплексной информационной системы (КИС). В привязке к процессам и организационной структуре сформированы функционально-технические требования для создания и интеграции каждого из модулей комплексной информационной системы. После определения требований к функциональности КИС составлена дорожная карта с перечнем и сроками проектов внедрения модулей.

В прикладную основу комплексной информационной системы УК «Татбурнефть» легли современные программные продукты «1С: ERP Управление предприятием», «1С: Управление холдингом КОРП», «1С: Зарплата и управление персоналом КОРП», «1С: ITIL, 1С: Документооборот КОРП».

Для удобной работы и поддержания актуальности нормативно-регламентной документации компании была создана информационная система «Библиотека НРД» с возможностью оперативного доступа, поиска по настраиваемым параметрам и предварительного просмотра документов. Для управления Программой проектов была разработана система портфельного и проектного управления.

Возможности прикладного решения «1С:ERP» на платформе «1С:Предприятие 8.3» позволили реализовать следующие системы и функциональные модули КИС.

Информационная система производственного планирования и учета. Позволяет создавать план работ по бурению («ковер бурения»), собирать на основе рапортов буровых мастеров и консолидировать ежесуточную производственную сводку, формировать прогнозные планы на будущие периоды с учетом свершившегося факта. Система интегрирует в общем информационном контуре все буровые сервисы: строительство скважин, тампонажные работы и спецтехника, растворный сервис, геонавигационное сопровождение, супервайзинг.

Информационная система сметных расчетов. Служит для формирования плановых и фактических смет, а также смет для прохождения тендерных процедур. Позволяет нормировать и анализировать выполняемые работы (базы элементно-сметных норм и расценок разработаны в ходе проектных работ).

Информационная система управления доходными договорами. Предназначена для оперативного планирования поступлений по договорам с заказчиками компании с учетом всех возможных факторов влияния, за счет автоматизации расчетов прогнозной выручки и отслеживания исполнения технико-экономических показателей доходного договора.

Информационная система обеспечивающих бизнес-процессов. Подсистема для управления МТО (материально-техническое обеспечение - закупки и управление складами) и ТЛО (транспортно-логистическое обеспечение). Собственный транспорт компании управляется интегрированной в ERP подсистемой 1С:Управление автотранспортом (1С:УАТ); взаимодействие с внешними подрядчиками интегрировано с облачной системой учета транспорта.

В качестве подсистемы верхнего уровня было выбрано решение «1С:Управление холдингом» (1С:УХ), которое обеспечивает учет, консолидацию и обработку финансовой информации Заказчика.

В функционал соответствующих модулей входят бухгалтерский и налоговый учет, казначейство, учет договоров, бюджетирование. Поставщиком данных для «1С:УХ» являются модули, реализованные на «1С:ERP».

Информационная система управления персоналом включает в себя модули «Кадровый учет» и «Расчет заработной платы». Реализована на базе продукта 1С: Зарплата и управление персоналом 8 (1С:ЗУП), который был обновлен до последней версии и интегрирован в КИС. С его помощью минимизирован бумажный документооборот, данные по отработке сотрудников поступают в 1С:ЗУП напрямую из смежных подсистем, модуль также передает актуальную информацию по сотрудникам во все системы.

Информационная система управления ИТ-сервисами реализована на платформе 1С:ITIL, позволяющей качественно предоставлять ИТ-сервисы и обеспечивать поддержку работоспособности всех модулей созданной комплексной информационной системы (КИС).

Информационная система управления едиными справочниками объединяет структурированные справочники компании и обеспечивает доступ пользователей к нормативно-справочной информации: справочники унифицированы и едины для всех модулей и подсистем КИС.

В компании создана комплексная информационная система (КИС), состоящая из интегрированных функциональных модулей, поддерживающих все ключевые бизнес-процессы и позволяющих передавать информацию всем участникам процессов на всех уровнях управления.

Обеспечено структурированное по бизнес-процессам хранение нормативно-регламентной документации с возможностью поиска по настраиваемым параметрам и установки связей между документами. Нормативно-справочная информация унифицирована, расширена и дополнена.

Реализован подход с «единой точкой ввода»: данные появляются в системе именно в месте возникновения информации и используется всеми участниками процессов, поддерживаемых всеми остальными модулями КИС.

В рамках единой информационной среды исключено дублирование учетных данных, снижено количество ошибок, возникающих из-за влияния человеческого фактора. Работа производственных служб теперь более четко увязана с экономическим и коммерческим блоками.

Снижено время, необходимое на принятие и согласование управленческих решений, увеличена скорость решения рабочих вопросов и устранения проблем. Компания стала более «гибкой/мобильной» - быстро адаптируется к изменениям на рынке буровых услуг. Единая процессная модель дает исчерпывающее представление о бизнес-процессах и служит основой для планирования и мониторинга проектов улучшения и развития систем управления компании.

Развернутые решения готовы к интеграции с другими системами в рамках дальнейшего развития системы управления. Комплексная информатизация бизнес-процессов является основой для дальнейшей цифровизации компании.

Проект УК «Татбурнефть» определил типовые подходы для внедрения КИС в других подразделениях холдинга «Таграс».

Директор УК «Татбурнефть» Альберт Исхаков отметил: «Эффективная бизнес-модель современного предприятия подразумевает, что все процессы упорядочены и работают в единой связке на достижение определенного результата. Для нас это неотрывно связано с повышением управляемости и производительности, снижением себестоимости, сокращением сроков строительства скважин, оптимизацией трудозатрат. Это большой комплекс организационных преобразований при строгом соблюдении всех существующих нормативов. Комплексная информационная система, созданная в сотрудничестве с группой компаний ITPS, а также экономически обоснованные подходы к управлению – это и есть наш прочный цифровой «фундамент», на котором мы возводим «здание» эффективного и конкурентоспособного бизнеса. Наш успешный опыт высоко оценен на уровне холдинга «Таграс». Опробованные нами инновационные подходы признаны полезными в других дивизионах».

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