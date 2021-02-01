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«Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

ГК «Корус консалтинг» внедрила в «Сберсервисе» собственное коробочное решение «КОРУС Five | Управление проектами» и адаптировала систему под требования проектного офиса компании. Решение позволило упорядочить работу и консолидировать данные по более чем 100 проектам, обеспечив прозрачность управления и контроля над ними.

Компания «Сберсервис» (входит в экосистему Сбера) занимается комплексным техническим обслуживанием всех офисов и отделений «Сбербанка» в России. Работа строится по проектному принципу: у каждого направления есть руководитель, который контролирует статусы и исполнение задач. Ранее работа по каждому проекту велась отдельно в различных системах, это замедляло процессы и не позволяло комплексно оценивать ситуацию по всему портфелю проектов. Также руководители вручную консолидировали данные по проектам для централизованной передачи в систему бизнес-аналитики, что было долго и трудозатратно. «Сберсервису» необходимо было консолидировать всю проектную деятельность в одной системе и настроить ее так, чтобы руководители могли быстро находить, консолидировать и анализировать данные по проектам, контролировать и оценивать эффективность работы исполнителей.

Компания обратилась в ГК «Корус консалтинг», для выполнения задачи выбрали коробочное решение «КОРУС Five | Управление проектами», разработанное по методологии, полностью отвечающей требованиям заказчика к новой ИТ-системе. Внедрение системы позволило быстро централизовать и упорядочить работу проектного офиса. Далее специалисты ИТ-компании вносили в решение изменения и доработки, необходимые для его адаптации под бизнес-процессы заказчика: было создано несколько специфических аналитических отчетов по спискам задач и проектов, перенастроены ролевые модели, созданы дашборды и диаграммы, которые в удобном виде демонстрируют пользователям информацию по статусам и этапам проектов, наглядно представляют данные о наличии отклонений от плана.

Использование коробочного решения позволило внедрить ИТ-систему в сжатые сроки, а доработка и адаптация помогли максимально встроить ее в существующие в «Сберсервисе» бизнес-процессы. Внедренное решение объединило в себе данные по более чем 100 проектам, обеспечило прозрачность управления, предоставило дополнительные инструменты для отслеживания сроков выполнения задач, контрольных точек, текущего состояния проектов, распределения задач по менеджерам и ходе их исполнения.

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«При реализации проекта для “Сберсервиса” нам удалось выполнить два главных условия успешного внедрения коробочного решения в крупной компании. Во-первых, для быстрого запуска решение изначально должно быть выстроено в соответствии с продуманной методологией – и базовая функциональность “КОРУС Five | Управление проектами” полностью соответствовала потребностям “Сберсервиса”. Во-вторых, для адаптации под специфические индивидуальные требования заказчика и обеспечения возможности дальнейшего развития системы необходимо постоянное тесное взаимодействие с будущими пользователями, грамотная проработка отзывов и пожеланий. После внедрения “коробки” мы разработали методологию построения специальных аналитических отчетов и визуализировали их с помощью дэшбордов на основании обратной связи от специалистов “Сберсервиса”. В результате система “КОРУС Five | Управление проектами” не только оптимизировала деятельность проектного офиса “Сберсервиса”: помогла усилить контроль и ускорить процессы управления, – но и стала действительно удобным инструментом для пользователей, который они регулярно применяют», – комментирует Елена Пискунович, директор направления Microsoft SharePoint ГК «Корус консалтинг».

«Внедрение коробочной версии информационной системы управления проектами (ИСУП) от “Корус консалтинг” помогло нам автоматизировать текущие процессы управления проектами в “Сберсервисе”, избежать будущих скрытых проблем и достичь быстрых результатов», – отметил Дмитрий Андрианов, методолог проектного офиса «Сберсервиса».

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