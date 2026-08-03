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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нисанов Вадим

СОБЫТИЯ


03.08.2026 Вадим Нисанов перешел на позицию коммерческого директора GreenData 1
31.07.2019 BSS купила разработчика мобильных решений iDA Mobile 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Нисанов Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

iDA Mobile 9 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
СДМ-Банк 74 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1517 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Кредит Европа банк 67 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4595 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12925 1
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Потёмкин Роман 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53396 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
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