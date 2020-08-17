Куратор российских ИТ заработал за год полмиллиарда. По доходам за год он в Правительстве второй

Дмитрий Чернышенко оказался одним из самых богатых членов Правительства

Правительство опубликовало сведения о доходах своих членов. Публикация нынешнего списка особенно интересна тем, что в начале 2020 г. состав Правительства сильно изменился: премьер-министром вместо Дмитрия Медведева стал Михаил Мишустин.

Одновременно вице-премьером, курирующим ИТ-отрасль, вместо Максима Акимова стал Дмитрий Чернышенко, а министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместо Константина Носкова стал Максут Шадаев.

Чернышенко оказался одним из самых богатых членов нового состава Правительства. За 2019 г. он заработал 423,2 млн руб., и еще 66,8 млн руб. заработала его супруга. То есть всего доход семьи Чернышенко за прошлый год достиг почти 500 млн руб.

У Чернышенко есть автомобиль Land Rover Range Rover и машиноместо площадью 16 кв. м. В то же время у его супруги есть две квартиры общей площадью 365 кв. м, три земельных участка общей площадью 6 тыс. кв. м, жилой дом площадью 1,17 тыс. кв. м, два нежилых помещения общей площадью 135 кв. м и два машиноместа общей площадь 28 кв. м.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий ИТ-отрасль, оказался одним из самых богатых членов Правительства России

До прихода в Правительство Чернышенко возглавлял холдинг «Газпром-Медиа». Помимо ИТ, телекоммуникаций и цифрового развития, Чернышенко также курирует культуру, спорт и туризм.

Больше, чем Чернышенко, из членов Правительства за прошлый год заработал только министр промышленности Денис Мантуров: 586 млн руб.

Доход нового министра связи Максута Шадаева

Министр связи Максут Шадаев заработал за 2019 г. 90,7 млн руб. В его собственности находится квартира площадью 101 кв. м. Также в распоряжении министра есть еще одна квартира площадью 109 кв м. До прихода в Правительство Максут Шадаев был вице-президентом «Ростелекома».

Министр связи Максут Шадаев заработал за 2019 г. 90,7 млн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин заработал за 2019 г. лишь 18,2 млн руб. До перехода в Белый дом он возглавлял Федеральную налоговую службу. Впрочем, еще 54,8 млн руб. заработала его супруга, то есть общий доход семьи премьер-министра составил 73 млн руб.

Доход нового руководителя ИТ-управления Администрации Президента

Раскрыла сведения о доходах своих руководителей и Администрация Президента. У нового начальника Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяны Матвеевой доход за 2019 г. составил 6,2 млн руб. Еще 8,4 млн руб. заработал ее супруг. То есть всего доход семьи Матвеевой за год составил 14,6 млн руб.

Доход начальницы Управления по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Администрации Президента Татьяны Матвеевой в 2019 г. составил 6,2 млн руб. Еще 8,4 млн руб. заработал ее супруг

У Матвеевой с супругом в собственности есть четыре квартиры общей площадью 310 кв. м и два машиноместа общей площадью 38 кв. м. Также Матвеева владеет автомобилем Nissan X-Trail. До прихода в Администрацию Президента Матвеева руководила Управлением информационных технологий Федеральной налоговой службы.