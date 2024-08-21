Госприложение «Инспектор» для проверок бизнеса без выезда чиновников на объект будут тестировать 10 ведомств

Правительство продлило эксперимент по использованию дистанционных проверок бизнеса с помощью мобильного приложения «Инспектор» до 10 декабря 2024 г. В тестировании теперь будут принимать участие не три, а десять ведомств. Сервис набрал пока только семь отзывов пользователей на RuStore. Средняя оценка — 2,1.



Расширение эксперимента

Эксперимент по проведению удаленных проверок компаний с помощью мобильного приложения «Инспектор» расширен и продлен до 10 декабря 2024 г. по поручению вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, пишет «Коммерсант».

С апреля по июль 2024 г. в пилотном проекте участвовали первые три ведомства — МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор. Теперь к нему присоединились еще семь — Роскомнадзор, Минкульт, Минпромторг, Минстрой, Росалкогольтабакконтроль, Рособрнадзор и ФССП. При выборе участников учитывались специфика их деятельности и техническая готовность к подключению, сообщили изданию в секретариате Григоренко.

Приложение «Инспектор» доступно для скачивания на RuStore. В качестве разработчика там указано Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. «"Инспектор" — это приложение для сотрудников государственных органов, представителей бизнеса и физических лиц, которое позволяет проводить проверки и участвовать в контрольных (надзорных) мероприятиях в дистанционном формате», — говорится в описании.

Задачи тестирования

Эксперимент проводится, как выяснило издание, в рамках реформы контроля и надзора, стратегию которой курирует аппарат Правительства, а тактику — Минэкономики.

© Violin / Фотобанк Фотодженика Правительство расширило эксперимент с дистанционными проверками бизнеса

Итогом эксперимента должны стать предложения Минэкономики по совершенствованию норм Закона о государственном контроле и надзоре 248-ФЗ, предусматривающего проведение контрольных и профилактических мероприятий с использованием средств дистанционного взаимодействия.

Сейчас, например, «Инспектор» требует добровольного согласия контролируемого лица, а контролеру дает право назначить очную проверку, если технические сложности не позволяют добиться результата. Переход к массовому использованию дистанционных проверок в контрольно-надзорной деятельности может потребовать детальной регламентации таких ситуаций.

Пока первые три контролирующих ведомства провели 355 мероприятий удаленно. В феврале 2024 г., в сообщении на сайте Правительства о повышении эффективности проверок бизнеса, Григоренко заявлял, что в рамках планируемого пилота по проведению дистанционных проверок с помощью мобильного приложения минимум 20% от общего количества проверок пройдут удаленно.

Как «Инспектор» проводит проверки

В описании на RuStore у мобильного приложения «Инспектор» заявлено три основных функции: видеоконференцсвязь (ВКС) для проведения проверки в режиме видеотрансляции с мобильного устройства проверяемого, контроль геопозиции в режиме реального времени, фиксация результатов проверки в проверочных листах с готовыми вариантами ответов, хранение результатов проверок в карточке мероприятия.

RuStore Функционал приложения «Инспектор», заявленный на RuStore

Авторизация осуществляется через Единую Систему Идентификации и Аутентификации ( ЕСИА). Проверяющий может воспользоваться приложением для создания мероприятия с ВКС. Проверяемый получит официальное подтверждение назначенной проверки на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Результаты придут на почту и в приложении.

Фото-, видео- и аудиоматериалы проверки сохраняются на защищенных серверах и в течение пяти лет доступны как контролерам, так и субъектам проверок для обжалования их результатов.

Система отслеживает геопозицию контролируемого лица, умеет определять подмену геолокации и сигнализировать о ней. До конца 2024 г. планируется добавить возможность проводить дистанционные проверки с помощью приложения там, где отсутствует доступ к интернету (в подвалах, коридорах, шахтах лифтов и т. п.).

Плюсы и минусы цифровизации

Поездка контролера на далекий объект может занять от одного до нескольких дней, тогда как по видеосвязи инспектор может в течение рабочего дня провести два-три «визита» на подконтрольные объекты. «Результаты первого этапа эксперимента показали, что часть контрольных и профилактических мероприятий можно без потери качества переводить в формат видео-конференц-связи. Нужна определенная адаптация, но уже сейчас видим, что мобильное приложение — это хороший помощник как предпринимателя, так и инспектора», — прокомментировал первые итоги Григоренко.

«Не все проверки будут проводиться удаленно, но в тех случаях, когда они станут возможны, качество и прозрачность контрольных процедур будет гарантировать модернизированное мобильное приложение», — отметил статс-секретарь - замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев.

«Заметно снижаются коррупционные риски: результаты проверки сохраняются в облаке, что является дополнительной гарантией добросовестности бизнеса. Контролеры, в свою очередь, могут за тот же срок провести большее количество проверок, а это возможность оптимизировать численность проверяющих, повысить оплату труда наиболее компетентным сотрудникам и снизить аппетит к взяткам», — полагает первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

В экспертном центре «Деловой России» по контрольно-надзорной деятельности, однако, считают, что приложение используется еще не очень активно.

На RuStore приложение набрало пока только семь отзывов. Средняя оценка — 2,1. Один пользователь пожаловался, например, на зависание в процессе авторизации, еще один — на слабую адаптацию для мобильного устройства. Информация о последнем обновлении датирована 15 мая 2024 г.