«Ред Софт» и «Платформа Третье Мнение» заключили меморандум о сотрудничестве

«Ред Софт» и разработчик ИИ-решений в здравоохранении «Платформа Третье Мнение» заключили меморандум и объявили о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Документ подписали генеральный директор «Платформа Третье Мнение» Анна Мещерякова и заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

«Платформа Третье Мнение» и «Ред Софт» договорились развивать экосистему для разработчиков в сфере медицинских и информационных технологий. Партнерство направлено на организацию совместных проектов, продвижение и продажу продуктов, а также проведение совместных мероприятий — от отраслевых и региональных до международных конференций, выставок и семинаров. Стороны планируют совместно выстраивать процессы нормативного сопровождения, обучения и постподдержки своих решений, а также участвовать в разработке бизнес-процессов и документов, регулирующих финансовое и организационное взаимодействие.

«Подписание меморандума подтверждает фактическую совместимость решений вендоров и является основой дальнейшего развития совместных проектов цифровизации здравоохранения», — сказала Анна Мещерякова.

«Рады встрече и новому соглашению с нашими партнерами – компанией «Третье Мнение». Благодарим коллег за доверие. Вместе мы сможем дополнить экосистему ИТ-решений для здравоохранения и обеспечить безопасность и импортонезависимость одной из ключевых отраслей страны», — сказал Рустам Рустамов.