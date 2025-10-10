Разделы

ПО Бизнес-приложения
|

«Ред Софт» и «Платформа Третье Мнение» заключили меморандум о сотрудничестве

«Ред Софт» и разработчик ИИ-решений в здравоохранении «Платформа Третье Мнение» заключили меморандум и объявили о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Документ подписали генеральный директор «Платформа Третье Мнение» Анна Мещерякова и заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

«Платформа Третье Мнение» и «Ред Софт» договорились развивать экосистему для разработчиков в сфере медицинских и информационных технологий. Партнерство направлено на организацию совместных проектов, продвижение и продажу продуктов, а также проведение совместных мероприятий — от отраслевых и региональных до международных конференций, выставок и семинаров. Стороны планируют совместно выстраивать процессы нормативного сопровождения, обучения и постподдержки своих решений, а также участвовать в разработке бизнес-процессов и документов, регулирующих финансовое и организационное взаимодействие.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

«Подписание меморандума подтверждает фактическую совместимость решений вендоров и является основой дальнейшего развития совместных проектов цифровизации здравоохранения», — сказала Анна Мещерякова.

«Рады встрече и новому соглашению с нашими партнерами – компанией «Третье Мнение». Благодарим коллег за доверие. Вместе мы сможем дополнить экосистему ИТ-решений для здравоохранения и обеспечить безопасность и импортонезависимость одной из ключевых отраслей страны», — сказал Рустам Рустамов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

В России запустили программу по обучению госслужащих работе с ИИ, чтобы поднять цифровую грамотность

CNews — 25 лет лидерства

Москва попала в лидеры мирового рейтинга «умных городов». До первого места не хватило 0,1 балла

VMware перестала обновлять и поддерживать виртуализацию vSphere 7.0: у российских компаний начнут копиться уязвимости

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

Конференции

Low-code и no-code

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще