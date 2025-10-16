«Платформа Третье Мнение» и «ЭлНетМед» договорились о развитии единой ИИ-экосистемы для цифрового здравоохранения в России

Разработчик ИИ-решений в здравоохранении «Платформа Третье Мнение» и разработчик цифровой платформы N3.Health, компания «ЭлНетМед», заключили меморандум о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Платформы Третье Мнение».

Документ подписали генеральный директор «Платформа Третье Мнение» Анна Мещерякова и генеральный директор «ЭлНетМед» Денис Чумаков.

Стороны договорились объединить усилия для создания единого технологического решения, обеспечивающего обмен и анализ медицинских изображений и данных с использованием искусственного интеллекта. Партнерство направлено на развитие платформенных решений, повышение качества и скорости инструментальной диагностики, а также интеграцию частного и государственного сегментов медицины в единое цифровое пространство.

В рамках меморандума «Платформа Третье Мнение» предоставит «ЭлНетМед» и его клиентам доступ к единому профилю, открытому для всех ИИ-сервисов в России по направлениям флюорографии, рентгенографии, КТ, МРТ, маммографии, офтальмологии, стоматологии, патоморфологии и эндоскопии, а также к инструментам для оценки качества исследований. Компания обеспечит выдачу результатов в единых стандартизированных форматах и клиническую валидацию решений.

«ЭлНетМед», в свою очередь, добавит единый интеграционный модуль «Платформа Третье Мнение» в инфраструктуру N3.Health — платформы для обмена медицинскими данными и взаимодействия с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), с целью качественного развития сервиса N3.Health ОДИИ, разработанного для сферы инструментальной диагностики и телерадиологии. Благодаря интеграции решений на базе искусственного интеллекта, сервис обеспечит возможность получения дополнительной расшифровки и анализа медицинских изображений современными технологиями ИИ. Это позволит повысить точность диагностики, ускорить интерпретацию снимков и снизить нагрузку на врачей за счет автоматизации анализа через одну точку интеграции.

«Мы видим в этом партнерстве шаг к формированию полноценной цифровой экосистемы, где медицинские организации смогут не только безопасно обмениваться данными, но и получать аналитические выводы, основанные на ИИ. Это позволит повысить качество диагностики и сделать технологии ближе к пациентам», — сказала Анна Мещерякова, генеральный директор «Платформа Третье Мнение».

«Для нас это стратегическое объединение компетенций: инфраструктуры передачи данных и передовых ИИ-сервисов. Совместно с коллегами из “Третье Мнение” мы создаем передовое решение, которое станет инструментом практической пользы для врачей и пациентов, а также улучшит эффективность работы наших клиентов и откроет новые возможности для цифровой трансформации отрасли лучевой и инструментальной диагностики. Мы уверены, что синергия наших компетенций станет ключом к устойчивому развитию и лидерству на рынке», — сказал Денис Чумаков, генеральный директор «ЭлНетМед».