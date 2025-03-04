ИТ-отрасль разработала альтернативную стратегию создания чипов в России, раскритиковав подход властей

Ассоциация разработчиков и производителей электроники разработала альтернативную Минпромторгу стратегию развития радиоэлектронной отрасли в стране. Согласно ей, в России к 2035 г. в 10 раз увеличится производство чипов, появится три контрактных фабрики и с 10% до 90% вырастет потребительский сегмент. Для этого нужно перейти на свою элементную базу.

Технологический суверенитет

Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) разработала альтернативную, нежели представленная Минпромторгом, стратегию технологического суверенитета. В ее основе лежит внедрение в инфраструктуру страны доверенных аппаратных платформ.

По мнению ассоциации, это создаст спрос на разработки оборудования и микросхем, а те в свою очередь — на развитие производственной инфраструктуры, включая полупроводниковые фабрики.

Производство полупроводников в стране вырастет в 10 раз, а доля гражданских рынков с 10% — до 90%, подсчитали в АРПЭ. «Разработчиков микросхем должны обеспечивать три полупроводниковые фабрики контрактного производства, а также четыре технологических центра, работающих с 20 полупроводниковыми фабриками разной специализации», следует из презентации, посвященной технологическому суверенитету (есть в распоряжении CNews).

Как этого добиться

«Увеличение выпуска микросхем не самоцель, — рассказал CNews глава АРПЭ Иван Покровский. — Цель — перевод инфраструктуры на доверенные аппаратные платформы российской разработки».

По его словам, первый шаг к этой цели — обеспечить совместимость ПО с доверенным оборудованием на российских микросхемах. «Следствием в перспективе пяти лет будет порядковый рост числа внедрений и объема поставок российских микросхем, — продолжил он. — Переход на доверенные аппаратные платформы потянет рост поставок серверных микропроцессоров с нескольких тысяч в 2021 году до десятков тысяч; выпуск микропроцессоров для ПК вырастет на порядок до сотен тысяч, микроконтроллеров для встроенных систем — до десятков миллионов, а счет периферийным микросхемам должен идти на сотни миллионов».

© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика АРПЭ разработала свою стратегию технологического суверенитета

При таком объеме выпуска стоимость производства будет на конкурентном уровне, что позволит выйти на открытые рынки, включая зарубежные, считает Иван Покровский. «Рост на гражданских рынках перевернет текущее соотношение — 10% гражданских 90% для ОПК, объем поставок для ОПК в абсолютных цифрах не сократится, доля снизится до 10%, но технологические возможности с развитием гражданских применений расширятся для всех заказчиков», — заключил он.

За 15 лет страна сможет увеличить долю присутствия на мировом рынке до 5% (в 10 раз). Но для этого мировой рынок должен стать целевым для отрасли, а внутренний рынок — опорным. Многократное увеличение масштаба проектов и развитие отрасли повлечет за собой рост производительности и уровень оплаты труда до мирового уровня.

Доверенные микросхемы и центры разработки

В АРПЭ выделили семь направлений разработки доверенных микросхем: микропроцессоры серверов и ПК, системы-на-кристалле мобильных персональных устройств и модулей интернета вещей, графические микропроцессоры и сопроцессоры обработки потоковых данных систем искусственного интеллекта, сетевые телекоммуникационные микропроцессоры, программируемые логические микросхемы и соответствующие средства проектирования, а также микроконтроллеры промышленной автоматики и систем интернета вещей.

Ассоциация предлагает создать четыре центра исследований, разработок и внедрения технологий полупроводникового производства по направлениям широкозонные полупроводники, силовые кремниевые полупроводники, аналоговые и смешанные микросхемы (180-28 нанометров) и цифровые микросхемы (по топологии менее 28 нанометров).

Подход властей сегодня

В АРПЭ отмечают, что сегодня власти стремятся к локализации производства зарубежных разработок и интеграции прикладных решений на платформах зарубежных вендоров. Технологический суверенитет же предполагает разработку собственных решений.

Сейчас на рынке идет борьба за доминирование между госкорпорациями и крупнейшими частными корпорациями, считают в ассоциации. По мнению АРПЭ, стратегия технологического суверенитета потребует перехода от борьбы за доминирование к совместному развитию конкурентно-кооперационной экосистемы, в которой крупные, малые, частные и государственные компаний будут дополнять друг друга.

Также существенно должна измениться инвестиционная стратегия, считают представители АРПЭ. «Раньше государственные инвестиции уходили на поддержку государственных корпораций, затем госсубсидии и гранты распределялись на конкурсах разнонаправленных идей, частные инвестиции торговых компаний шли в поверхностную локализацию зарубежных разработок», — отмечают в ассоциации.

По мнению АРПЭ, госфинансирование нужно сфокусировать на дорогостоящих разработках доверенных аппаратных платформ, а частные инвестиции стимулировать мерами регулирования рынка и направить на создание множества прикладных решений на основе этих платформ.

Чтобы консолидировать инвестиции и управлять портфелем инвестиционных проектов нужен специализированный отраслевой фонд. Он будет также заказчиком отраслевой аналитики необходимой инвесторам, а также будет участвовать в международных фондах для финансирования наиболее крупных задач.

По мнению ассоциации, кроме регулирования рынка критических информационных систем (КИИ) требованиями по переходу на доверенные платформы, необходимо ввести таможенные пошлины в размере 20% на поставки импортного оборудования. «Только эта мера приведет к переносу производства конечной продукции в Россию с положительным эффектом для государственного бюджета и без ущерба для заказчиков (стоимость российского производства быстро выйдет на уровень импорта под влиянием внутренней конкуренции и расширением масштаба)», — считают в АРПЭ.

Налоговые льготы необходимо распространить на все компании электронной промышленности, исключить существующую дискриминацию по кодам продукции и услуг. Особой поддержки потребует полупроводниковое производство, здесь для развития необходимо в течение не менее 15 лет субсидировать инвестиционные расходы в объеме примерно двух НДС, таможенные пошлины на ввоз импортного оборудования многократно перекроют эти расходы бюджета.

Представители Минпромторга не ответили на запрос CNews.

Третье мнение

«Как стратегия Минпромторга, так и стратегия АРПЭ имеют положительные и отрицательные стороны, — считает автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Стратегия, избранная Минпромторгом, мне представляется в целом более взвешенной и аккуратной, учитывающей больше различных факторов, но она не дает быстрых результатов. Предложение АРПЭ интересно, но я считал бы его применимым скорее в нишевом формате, например, к сегменту решений КИИ, где действительно актуальна так называемая «доверенность» аппаратных платформ. И, возможно, также в сфере IoT, промышленной автоматизации. Но вряд ли на сегодня эту стратегию стоит применить, например, в сфере ИИ или высокопроизводительных вычислений».

При этом Бойко считает, что и узкое внедрение предлагаемого АРПЭ подхода не даст того эффекта масштаба, на которое рассчитывают в Ассоциации, говоря о необходимости смены стратегии в целом. «Но зато и российские пользователи электронными изделиями и вычислительной техники не столкнутся с болезненными проблемами, которые практически неизбежны из-за технологического отставания российских процессоров, недостаточного доступа к современным техпроцессам и роста цен, если требовать радикального массового перехода на доверенные аппаратные платформы и ПО российского производства», — заключил он.