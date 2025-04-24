В московском технопарке разработали «не имеющий аналогов» комплекс экспресс-диагностики. Эксперты говорят, что он ненаучный

Компания «СДС» анонсировала выпуск переносного медицинского комплекса ВОЛАТ для функциональной спектрально-динамической диагностики. Устройство на базе защищенного ноутбука ПМВУ-1713 прошло испытания и поступит на рынок в ближайшие месяцы. Ориентировочная стоимость для медучреждений — 6,3–6,7 млн руб. Однако эксперты сомневаются в эффективности метода.

Комплекс для экспресс-диагностики организма

Как стало известно CNews, в России создали переносной медицинский комплекс для функциональной спектрально-динамической диагностики (ФСД). Устройство получило наименование ВОЛАТ и было создано компанией «СДС», являющейся резидентом технопарка «Мосмедпарк». Однако, опрошенные CNews эксперты сомневаются в эффективности устройства, ссылаясь на неподтвержденность метода его работы. Об этом изданию сообщил представитель Департамента предпринимательства и инновационной политики города Москвы.

Как утверждают разработчики, «медицинская технология ФСД-диагностики на данный момент не имеет аналогов в мире».

Представители компании рассказывают, что аппарат прошел прошел испытания и поступит на рынок в течение 2025 г. «Клинические испытания проходили на базе 35 поликлиники Минска», говорят они. «Клинически подтвержденная достоверность метода, составляет более 92%», утверждают разработчики, ссылаясь на профессора Владимира Ростовцева.

В «СДС» сообщили, что предварительная цена для медицинских учреждений будет варьироваться в диапазоне от 6,3 до 6,7 млн руб. CNews задал вопросы разработчикам устройства, «Мосмедпарку» и Департаменту предпринимательства и инновационной политики города Москвы, курирующему технопарк, но не получил ответов по поводу бюджетного финансирования проекта.

freepik В России создали мобильный комплекс для экспресс-диагностики организма, в его эффективности сомневаются эксперты

«Мосмедпарк» — кластер биомедицинских услуг и лабораторной диагностики для производителей медицинских изделий, оборудования и фармацевтики. На одной территории находятся медицинские производства, лаборатории, склады и административные помещения.

«Мосмедпарк» находится под управлением Технопарка «Строгино», поддерживаемого столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития.

Экспериментальный метод

Как пояснили CNews разработчики аппарата, ФСД-диагностика — это способность проверять состояние человека и выявить риски его заболеваний. Суть метода заключается в записи электромагнитных колебаний с поверхности кожи пациента с последующим анализом данных.

Сама идея метода, положенного в основу ФСД-диагностики, заключается в том, что формирование риска возникновения заболевания начинается с изменений функциональных процессов в соответствующей ткани или системе организма. Эти изменения отображаются на уровне волновых процессов в организме, что приводит к возможности их спектрально-динамического выявления.

Метод, положенный в основу ВОЛАТа, — ФСД-диагностика, относится к категории экспериментальных и не имеет достоверных данных о его клинической эффективности. В рецензируемых научных медицинских журналах публикации по этому методу не представлены. А в открытом доступе нет информации о результатах клинических испытаний прибора, проведенных по установленным стандартам. Пояснили опрошенные эксперты.

Разработчики ВОЛАТа также подтверждают маргинальность этого метода: «ФСД не развита в США и Европе из-за отсутствия научной базы, несоответствия стандартам доказательной медицины и жестких регуляторных требований. Если появятся достоверные исследования, подтверждающие ее эффективность, ситуация может измениться, но пока метод остается маргинальным в этих странах». «А подобные исследования пока проходили только в Дании, пояснили разработчики».

Эксперты сомневаются

Заместитель руководителя лаборатории персональных медицинских помощников Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Петр Кшнякин пояснил изданию, что подобные устройства являются «инновационными и еще не применяются в широкой практике».

«Метод функциональной спектрально-динамической диагностики на сегодняшний день не утвержден клинически в рамках доказательной медицины, поэтому подобные системы требуют глубокого изучения, проведения клинических рандомизированных исследований с последующей публикацией результатов» — пояснил эксперт.

По словам генерального директора «Платформы Третье Мнение» Анны Мещеряковой, основная сложность в работе устройства заключается в «отсутствии научной и нормативной верификации метода».

«Без независимых клинических испытаний, регламентированных ответственными учреждениями системы здравоохранения, невозможно достоверно оценить чувствительность, специфичность и воспроизводимость результатов. Это ограничивает возможности применения метода в клинической практике и создает риски для принятия обоснованных медицинских решений».

По мнению Анны, устранить эти «барьеры» возможно только путем прохождения полноценной клинической апробации в соответствии с методологией, принятой в системе здравоохранения: «Ключевым условием является медицинская состоятельность устройства: доказанная точность, клиническая интерпретируемость результатов».

По утверждению экспертов «Платформы Третье Мнение», для применения в здравоохранении технология должна пройти конкретные процедуры, связанные с экспертной оценкой, тестированием, экспериментальным применением с верификацией результатов, включением в методические или клинические рекомендации.

А на вопрос CNews о том каким спросом будет пользоваться устройство Анна Мещерякова ответила так: «Интерес со стороны коммерческих структур и wellness-сегмента возможен, особенно в нише превентивной и персонализированной медицины. Однако для включения прибора в системную медицинскую практику требуется признание его диагностической ценности профессиональным сообществом и соответствие нормативной базе. Без этого говорить о широком распространении невозможно».

Как должен работать ВОЛАТ

ВОЛАТ, как пояснили его разработчики, основан на базе специального ноутбука ПМВУ-1713. Он предназначен для проведения функциональной спектрально-динамической диагностики различных органов и систем организма.

ВОЛАТ

Утверждается, что аппарат анализирует спектрально-динамические характеристики пациента и позволяет врачу быстро и безопасно проводить как экспресс-диагностику, так и более глубокое исследование организма.

«Пациент кладет ладонь на поверхность электрода ВОЛАТ. Запись волнового поля организма осуществляется в течение 35 секунд. Итогом записи является персональный «штрих-код организма», который передается на ВОЛАТ и содержит в себе все сведения о процессах, происходящих в организме пациента» — пояснил генеральный директор компании «СДС» Александр Лукьянов, резидент технопарка «Мосмедпарк».



ВОЛАТ анализирует информацию и преобразует ее в отдельные медицинские маркеры (инструменты, которые помогают определять заболевания и отслеживать качество лечения). Они помогают врачу детально изучить происходящие процессы и сделать выводы о текущем состоянии исследуемой системы организма. После этого врач, в присутствии пациента, интерпретирует полученные данные и дает пациенту рекомендации.

Подробности про ПМВУ-1713

Медицинский комплекс работает на базе ноутбука ПМВУ-1713, разработанного для эксплуатации в экстремальных условиях. Устройство оснащено 17,3-дюймовым FullHD-экраном с яркостью 200 кд/м² и углами обзора до 70°. Под корпусом из алюминиевого сплава скрывается процессор Intel с тактовой частотой до 4,4 ГГц в режиме turbo, 32 ГБ оперативной памяти и съемный накопитель на 512 ГБ.

Помимо этого в документации к устройству указано, что он поддерживает работу с отечественной Astra Linux и Windows 10.

Какие льготы предоставляют технопарки

Согласно постановлению Правительства России, государство оказывает технопаркам поддержку, возмещая часть расходов на создание, обновление или модернизацию инфраструктуры. Размер возмещения зависит от налогов и таможенных пошлин, уплаченных резидентами технопарков.

Резиденты технопарков также могут получать субсидии на различные нужды. Эти средства можно направить на покупку оборудования, оплату процентов по кредитным займам на развитие, модернизацию, увеличение штата и повышение зарплат.

Кроме того, резиденты имеют доступ к специализированному оборудованию, лабораториям и услугам, которые предоставляет технопарк, а также к площадям для размещения оборудования — всё это зависит от специализации технопарка.