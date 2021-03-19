Дмитрий Чернышенко: более 60 инициатив вошли в пакет мер поддержки ИТ-отрасли

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел встречу с представителями ИТ-отрасли, в ходе которой участники обсудили «второй пакет мер поддержки» ИТ-индустрии и реализацию дорожной карты выбранных инициатив. Во встрече приняли участие глава Минцифры России Максут Шадаев, генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, руководители 12 экспертных групп по мерам поддержки и ИТ-ассоциаций.

«ИТ-отрасль в России обладает достаточными возможностями и потенциалом для того, чтобы стать локомотивом в процессе модернизации страны. Благодаря совместным усилиям мы подготовили пакет первоочередных мер по развитию ИТ-индустрии и фактически сформировали план работы на ближайшие 2 года. Во «второй пакет» вошли более 60 мер поддержки отрасли. Над ними работали более 200 экспертов, которые представляют 150 ИТ-компаний. В ближайшее время подготовленный план будет представлен на подпись к Председателю Правительства. После утверждения начнем его выполнять, детально прорабатывая с ведомствами мероприятия по каждой мере поддержки ИТ-отрасли», — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Данные предложения позволяют выровнять условия международной конкуренции, обеспечивают комплексную поддержку отечественных разработчиков за счет снижения издержек ИТ-компаний, а также за счет регулирования спроса на ИТ-решения, внедрение программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов российского производства. Кроме того, в перечне мер отражены предложения, направленные на «углубление» и расширение поддержки отдельных сегментов ИТ-отрасли.

Вице-премьер также отметил, что для государства важность этих мер не менее значима, так как они дают широкие возможности для импортозамещения, формирования основ национальной информационной безопасности, а также способствуют развитию экономики страны и достижению национальной цели — цифровая трансформация.

С докладами выступили основатель «1С» Борис Нуралиев, директор по цифровизации «Росатом» Екатерина Солнцева, гендиректор «Третье мнение» Анна Мещерякова, гендиректор «Интернет-видео» Алексей Бырдин, первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Владимир Габриелян, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин, руководитель центра исследования данных для госорганов «Сбербанка» Владимир Авербах, вице-президент по облачным сервисам в «Ростелеком» Павел Каплунов.

Сформированные на площадке организации «Цифровая экономика» инициативы рассмотрены на очных заседаниях 12 экспертных рабочих групп по направлениям: «Информационная безопасность», «Информационные системы в образовании», «Дата центры и облачные вычисления», «Системы распознавания/искусственный интеллект», «Офисное ПО и операционные системы», «ERP / CRM / BI», «Инженерное ПО», «Информационные системы в здравоохранении», «Игры», «Онлайн-кинотеатры», «Социальные сети, мессенджеры и коммуникации», «Системные интеграторы». В рамках работы были проработаны более 100 мер поддержки, из которых более 40 мер были признаны мерами с высокой стадией проработки и включены в итоговый «второй» пакет мер поддержки. По отобранным мерам поддержки по поручению Д.Н. Чернышенко организацией «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и бизнес-экспертным сообществом был разработан проект дорожной карты и финансово-экономическое обоснование.

«Этот пакет мер поддержки разрабатывался более полугода в тесном сотрудничестве бизнеса, ассоциаций, Минцифры России и других ведомств, а также организации «Цифровая экономика», которая обеспечила эффективное взаимодействие всех участников процесса. Отдельно хочу отметить сам подход к сборке «второго пакета» мер поддержки – это был запрос от государства к бизнес-экспертному сообществу. Такой подход дал большое количество участников, высокую вовлеченность и внушительное количество идей для развития отечественного ИКТ-рынка. Хочу поблагодарить руководителей экспертных групп и коллег из Минцифры России за профессионализм, самоотверженность и качественный результат», - комментирует Алексей Сидорюк, директор по развитию, директор по направлению «Искусственный интеллект» организации «Цифровая экономика».