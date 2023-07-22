Умер Антон Черепенников, ИТ-бизнесмен, владелец российского «железного» бренда Yadro

В возрасте 40 лет неожиданно скончался владелец «ИКС холдинга» Антон Черепенников. В последнее время предприятия холдинга активно разрабатывали проекты в области импортозамещения телекоммуникационного оборудования, спутниковой связи и ИТ, а сам холдинг планировал проведение IPO.

Умер Антон Черепенников

Глава и владелец «ИКС Холдинга» Антон Черепенников скончался в возрасте 40 лет. Об CNews сообщили представители одного из подразделений холдинга — «Криптонита». Как уточнила пресс-служба «ИКС холдинга», причиной смерти стала остановка сердца.

Чем известны Черепенников и «ИКС холдинг»

Черепенников начинал свою карьеру в качестве киберспорстсмена: он использовал игровой псевдоним Sneg и организовал команду Virtus.pro. Впоследствии на базе Virtus.pro был образован киберспортивный холдинг Esforce, в который, в том числе, вошла кибер-спортивная арена «Yota.арена» (бренд Yota принадлежит телекоммуникационному оператору «Скартел» — «дочке» «Мегафона»).

В 2015 г. холдинг USM Алишера Усманова приобрел Esforce за $100 млн. USM владеет «Мегафоном» и в тот момент являлся основным акционером интернет-холдинга Mail.ru Group (в настоящее время называется VK).

Черепенников тем временем занялся скупкой разработчиков решений для СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий; предназначена для взаимодействия спецслужб и телекоммуникационных операторов). Созданный им холдинг «Цитадель» занял большую часть соответствующего рынка, в него вошли «МФИ софт», «Малвин систем», «Сигнатек», «Основа лаб» и др.

В начале 2019 г. Черепенников образовал «ИКС холдинг», объединивший несколько десятков ИТ-компаний и несколько субхолдингов. В том числе «ИКС холдинг» приобрел ряд ИТ-активов, связанных с «Мегафоном»: «Форпост» (холдинговая компания системного интегратора «Талмер»), «Кометрика» (решения в области блокчейна и интернета вещей) и «Коркласс» (решения в области безопасного города).

Помимо «Цитадели» и «Форпоста», в состав «ИКС холдинга» вошел субхолдинг «Криптонит», занимающийся разработками в области квантовых вычислений, криптографии и машинного обучения, производитель вычислительной техники Yadro и разработчик решений в области информационной безопасности «Гарда технологии».

Антон Черепенников и Алишер Усманов

В 2020 г. USM приобрел «ИКС холдинг». Для этого было создано совместное предприятие USM Holding, в котором Черепенников получил 10%. В 2021 г. Черепенников выкупил обратно большую часть «ИКС холдинга».

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

За USM и «Мегафоном» остались активы, непосредственно связанные с телекоммуникационными услугами: разработчик билинговых систем Nexign (бывший «Петерсервис»), «Форпост» и OneFactor (решения в области больших данных).

Перспективные проекты «ИКС холдинга»

Кроме того, «ИКС холдинг» забрал у «Мегафона» проект «Мегафон 1440», который был переименован в «Бюро 1440». Проект предполагает создание низкоорбитальной группировки спутников, которая обеспечит на территории России и других стран предоставление услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД). Проект рассчитан до 2035 г., в нем должно быть более 900 спутников. Первые спутники недавно были запущены с космодрома «Восточный», они обеспечили скорость передачи данных в 12 Мбит/с.

Ряд проектов в области импортозамещения реализует Yadro. Компания планирует запустить производство телекоммуникационного оборудования. Изначально это планировалось делать совместно с финской Nokia, но после начала специальной военной операции (СВО) на Украине компания решила заняться этим самостоятельно. «Мегафон» и «Ростелеком» уже заключили форвардные контракты с Yadro на поставку телекоммуникационного оборудования сроком до 2030 г.

Параллельно Yadro строит в подмосковной Дубне завод Yadro FAB Dubna по производству полного цикла радиоэлектронной продукции. Первая часть завода уже запущена. Также Yadro представила собственные планшеты на базе кастомизированной версии ОС Android и приобрела разработчика систем хранения данных (СХД) «Рэйдикс».

Электронные подписи от простой до «государственной»: что важно знать CNews Analytics

Сам «ИКС холдинг» планировал разместить облигации и провести первичное размещение акций (IPO). Выручка холдинга в 2022 г. составила 93 млрд руб., предварительная оценка холдинга — 300 млрд руб.

Соболезнования Максута Шадаева

Свои соболезнования в связи со смертью Черепенникова выразил министр цифрового развития Максут Шадаев. «Антон — суперэнергичный, сверхамбициозный, нереально смелый предприниматель, который смог собрать вокруг себя уникальную команду инженеров и разработчиков, — говорится в заявлении министра, опубликованном в Telegram-канале ведомства. — Под его руководством «ИКС холдинг» стала одной из крупнейших технологических компаний в стране. Антон создавал спутники ШПД для низкой орбиты, разрабатывал базовые станции, строил уникальное по масштабам производство российских серверов, систем хранения данных и планшетов. Именно благодаря активной позиции Антона и успехам его компании отрасль быстро росла. Его уход — это огромная потеря для всех нас».