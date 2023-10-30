Алексей Белов назначен главой «ИКС Холдинга» взамен умершего Антона Черепенникова

Новый глава и схема управления «ИКС Холдинга»

Алексей Белов назначен новым главой «ИКС Холдинга», представители «ИКС Холдинга» рассказали РБК. Ранее Алексей Белов занимал должность генерального директора компании-интегратора «Талмер», а в 2022 г. был назначен первым заместителем гендиректора «ИКС Холдинга». По словам представителя «ИКС Холдинга», основной задачей нового главы компании станет «обеспечение корпоративного управления и развитие стратегических проектов группы».

Нотариус, ведущий наследственное дело, назначил сооснователя производителя серверов и систем хранения данных (СХД) «КНС групп» (работает под брендом Yadro) и разработчика низкоорбитальных отечественных спутников «Бюро 1440» Алексея Шелобкова доверительным управляющим компании.

Дополнительно был создан единый управляющий совет, куда вошли управляющие партнеры и главы ключевых бизнес-направлений группы.

Представитель «ИКС Холдинга» рассказал, что задачей управляющего совета станет «синхронизация решений, принимаемых управляющими партнерами и директорами компаний со стратегией группы, а также утверждение ключевых решений на уровне холдинга».

История создания «ИКС Холдинга»

В 2011 г. Антон Черепенников присоединяется к киберспортивной команде Virtus.pro в роли инвестора и руководителя. В 2015 г. совместно с Александром Кохановским, которому в тот момент принадлежал другой киберспортивный клуб Natus Vincere создает холдинг ESforce. В том же году USM Holdings Алишера Усманова покупает объединение за $100 млн.

Фото: ИКС Холдинг Основатель и бывший глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников

Затем Антон Черепенников скупает разработчиков решений для системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и создает холдинг «Цитадель». В него вошли «МФИ софт», «Сигнатек», «Малвин систем», «Основа лаб» и др. А в 2019 г. он образовывает «ИКС Холдинг», который объединяет несколько десятков ИТ-компаний и субхолдингов.

Смерть Антона Черепенникова

Как сообщал CNews, в 2023 г. глава и владелец «ИКС Холдинга» скончался в возрасте 40 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Свои соболезнования выразил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Он отметил, что Антон смог собрать вокруг себя уникальную команду инженеров и разработчиков и назвал его уход «огромной потерей для всех нас».

Выручка «ИКС Холдинга»

По данным базы «Контур фокус», на конец 2022 г. баланс «ИКС Холдинга» составил 38,4 млрд руб., а чистая прибыль – 760,9 млн руб. Как писал CNews, выручка компании в 2022 г. составила 93 млрд руб.

Основными ИТ-активами «ИКС Холдинга» являются субхолдинг «Криптонит» (квантовые вычисления, криптография и машинное обучение), ИБ-компания «Гарда технологии» (сейчас – группа компаний «Гарда») и производитель вычислительной техники «КНС групп» (работает под брендом Yadro).

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