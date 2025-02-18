«Ситилинк» – официальный партнер Virtus.pro

В феврале 2025 г. «Ситилинк» стал официальным партнером киберспортивного клуба Virtus.pro, пятикратного победителя турниров Dota 2 Major и двукратного победителя турнира CS:GO Major. В рамках сотрудничества в течение года логотип «Ситилинка» будет размещаться на форме игроков действующих составов по всем дисциплинам, а информация о партнерстве с Virtus.pro будет освящаться в различных каналах коммуникации в digital. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Согласно результатам исследований, почти треть россиян (29%) интересуется киберспортом, а интерес к прямым трансляциям киберспортивных турниров среди жителей России c каждым годом растет.

По данным аналитиков, в 2024 г. в «Ситилинке» выросла доля продаж игровых ноутбуков от общего ассортимента категории. Помимо этого, продажи в штучном выражении комплектующих для ПК в течение прошлого года также выросли. Так, спрос на водяное охлаждение вырос на 40%, в сравнении с 2023 г. Среди видеокарт самым востребованным решением у геймерской аудитории стала видеокарта Nvidia RTX 4080 Super.

Александр Лозовский, генеральный менеджер компании «Ситилинк»: «Мы считаем аудиторию геймеров одной из приоритетных для нас. «Ситилинку» как опытному эксперту в компьютерной технике есть что им предложить. Мы постоянно развиваем ассортимент компьютерных комплектующих, ноутбуков, мониторов, смартфонов, телевизоров и игровых приставок, привозим интересные новинки одними из первых на рынке. Рассчитываем, что сотрудничество с такой сильной командой, как Virtus.pro, позволит нам донести наши ценности и увеличить знание бренда среди геймерской аудитории».

«Ситилинк» уделяет внимание геймерскому сообществу и киберспортивным событиям с 2012 г. Компания поддерживала турниры, в 2017 г. вместе с партнерами запускала реалити-шоу «Академия киберспорта "Ситилинк"», выступала партнером чемпионата России по киберхоккею. В прошлом году 2024 г. «Ситилинк» провел шоу-презентацию «Ситилинк Анапка», на которой представил новые мониторы Samsung.

Александр Двуреченский, руководитель отдела по работе с партнерами: «Наш клуб постоянно развивается, подписывает составы по новым дисциплинам, увеличивает аудиторию болельщиков и привлекает новых партнёров. «Ситилинк» разделяет ценности и амбиции Virtus.pro, что делает это сотрудничество естественным шагом на пути к новым достижениям. Это партнерство откроет новые возможности для Virtus.pro и позволит расширить горизонты для дальнейшего роста».