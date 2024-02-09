После смерти основателя гигантского российского ИТ-холдинга управлять им будут топ-менеджеры «дочек»

«ИКС Холдинг» начал процесс реструктуризации, вызванный смертью основателя холдинга Антона Черепенникова. Управлять холдингом будут топ-менеджеры входящих в него предприятий, включая Yadro, «Цитадель», «Гарда» и спутникового оператора «Бюро 1440».

Реструктуризация в «КНС Холдинг»

«ИКС Холдинг» сообщил о начале процесса корпоративной реструктуризации. Его целью является передача контроля над группой команде управляющих партнеров и сооснователей компаний, входящих в состав холдинга.

Основатель и прежний глава холдинга Антон Черепенников скончался летом 2023 г. У него остались наследники – жена и дочь, рассказывал CNews источник в «ИКС Холдинг».

После этого новым главой холдинга стал Алексей Белов, до того момента занимавший пост замгендиректора.

Нотариус, ведущий наследственное дело Черепенникова, назначил доверительным управляющим холдинга Алексея Шелобкова. Он возглавляет две входящих в холдингу компании – «КНС Групп» (производит вычислительную технику под брендом Yadro) и спутникового оператора «Бюро 1440».

Кто будут управлять «ИКС Холдингом»

Как пояснили газете «Коммерсант» в «КНС Групп», новой управляющей компанией холдинга станет АО ИКС. В состав его акционеров войдут учредители пяти основных активов «ИКС Холдинга»: «КНС Групп», «Гарда» (разработчик решений в сфере информационной безопасности), «Цитадель» (разработчик решений в сфере систем оперативно-розыскной деятельности – СОРМ) и «Бюро 1440».

Антон Черепенников: из киберспортсмена в бизнесмены

Антон Черепенников начинал свою карьеру в качестве киберспортсмена: он использовал игровой псевдоним Sneg и организовал команду Virtus.pro. Впоследствии на базе данной команды был создан киберспортивный холдинг Esforce, в состав которого, в том числе, вошла киберспортивная арена «Yota.арена» (в настоящее время – «VK Play Арена»).

В 2015 г. холдинг USM Алишера Усманова приобрел Esforce за $100 млн. USM также является владельцем сотового оператора «Мегафон», и в тот момент также контролировал холдинг Mail.ru Group (нынешнее название VK). Впоследствии Mail.ru Group выкупил Esforce.

После этого Черепенников занялся скупкой активов в сфере СОРМ: «МФИ Софт», «Малвин систем», «Сигнатек», «Основа лаб» и др. Они были объединены в холдинг «Цитадель». В 2019 г. Черепенников организовал «ИКС Холиднг». В него, помимо «Цитадели», вошли ряд приобретенных у «Мегафона» ИТ-активов: «Форпост» (холдинговая компания системного интегратора «Талмер»), «Кометрика» (решения в области блокчейна и интернета вещей) и «Коркласс» (решения в области безопасного города).

Также в состав «ИКС Холдинг» вошли «Гарда», «КС Групп» и субхолдинг «Криптонит», занимающийся разработками в области квантовых вычислений, криптографии и машинного обучения.

В 2020 г. USM приобрел «ИКС Холдинг». Для этого было создано совместное предприятие USM Holding, в котором Черепенников получил 10%. В 2021 г. Черепенников выкупил большую часть «ИКС «Холдинг» обратно. За USM и «Мегафоном» остались активы, непосредственно связанные с телекоммуникационными услугами: разработчик биллинговых систем Nexign (бывший «Петерсервис»), «Форпост» и Onefactor (решения в области больших данных).

Амбициозный проект в сфере спутниковой связи

Кроме того, «ИКС Холдинг» забрал у «Мегафона» проект «Мегафон 1440», который был переименован в «Бюро 1440». Проект предполагает создание низкоорбитальной группировки спутников, которая обеспечит на территории России и других стран предоставление услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД). Проект рассчитан до 2035 г., в нем должно быть более 900 спутников. Первые спутник недавно были запущены с космодрома «Восточный», они обеспечили скорость передачи данных в 12 Мбит/с.