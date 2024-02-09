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После смерти основателя гигантского российского ИТ-холдинга управлять им будут топ-менеджеры «дочек»

«ИКС Холдинг» начал процесс реструктуризации, вызванный смертью основателя холдинга Антона Черепенникова. Управлять холдингом будут топ-менеджеры входящих в него предприятий, включая Yadro, «Цитадель», «Гарда» и спутникового оператора «Бюро 1440».

Реструктуризация в «КНС Холдинг»

«ИКС Холдинг» сообщил о начале процесса корпоративной реструктуризации. Его целью является передача контроля над группой команде управляющих партнеров и сооснователей компаний, входящих в состав холдинга.

Основатель и прежний глава холдинга Антон Черепенников скончался летом 2023 г. У него остались наследники – жена и дочь, рассказывал CNews источник в «ИКС Холдинг».

После этого новым главой холдинга стал Алексей Белов, до того момента занимавший пост замгендиректора.

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Фото: Yadro
Управлять «ИКС Холдингом» будут топ-менеджеры входящих в него предприятий, включая Yadro, «Цитадель», «Гарда» и спутникового оператора «Бюро 1440»

Нотариус, ведущий наследственное дело Черепенникова, назначил доверительным управляющим холдинга Алексея Шелобкова. Он возглавляет две входящих в холдингу компании – «КНС Групп» (производит вычислительную технику под брендом Yadro) и спутникового оператора «Бюро 1440».

Кто будут управлять «ИКС Холдингом»

Как пояснили газете «Коммерсант» в «КНС Групп», новой управляющей компанией холдинга станет АО ИКС. В состав его акционеров войдут учредители пяти основных активов «ИКС Холдинга»: «КНС Групп», «Гарда» (разработчик решений в сфере информационной безопасности), «Цитадель» (разработчик решений в сфере систем оперативно-розыскной деятельности – СОРМ) и «Бюро 1440».

Антон Черепенников: из киберспортсмена в бизнесмены

Антон Черепенников начинал свою карьеру в качестве киберспортсмена: он использовал игровой псевдоним Sneg и организовал команду Virtus.pro. Впоследствии на базе данной команды был создан киберспортивный холдинг Esforce, в состав которого, в том числе, вошла киберспортивная арена «Yota.арена» (в настоящее время – «VK Play Арена»).

В 2015 г. холдинг USM Алишера Усманова приобрел Esforce за $100 млн. USM также является владельцем сотового оператора «Мегафон», и в тот момент также контролировал холдинг Mail.ru Group (нынешнее название VK). Впоследствии Mail.ru Group выкупил Esforce.

После этого Черепенников занялся скупкой активов в сфере СОРМ: «МФИ Софт», «Малвин систем», «Сигнатек», «Основа лаб» и др. Они были объединены в холдинг «Цитадель». В 2019 г. Черепенников организовал «ИКС Холиднг». В него, помимо «Цитадели», вошли ряд приобретенных у «Мегафона» ИТ-активов: «Форпост» (холдинговая компания системного интегратора «Талмер»), «Кометрика» (решения в области блокчейна и интернета вещей) и «Коркласс» (решения в области безопасного города).

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Цифровизация

Также в состав «ИКС Холдинг» вошли «Гарда», «КС Групп» и субхолдинг «Криптонит», занимающийся разработками в области квантовых вычислений, криптографии и машинного обучения.

В 2020 г. USM приобрел «ИКС Холдинг». Для этого было создано совместное предприятие USM Holding, в котором Черепенников получил 10%. В 2021 г. Черепенников выкупил большую часть «ИКС «Холдинг» обратно. За USM и «Мегафоном» остались активы, непосредственно связанные с телекоммуникационными услугами: разработчик биллинговых систем Nexign (бывший «Петерсервис»), «Форпост» и Onefactor (решения в области больших данных).

Амбициозный проект в сфере спутниковой связи

Кроме того, «ИКС Холдинг» забрал у «Мегафона» проект «Мегафон 1440», который был переименован в «Бюро 1440». Проект предполагает создание низкоорбитальной группировки спутников, которая обеспечит на территории России и других стран предоставление услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД). Проект рассчитан до 2035 г., в нем должно быть более 900 спутников. Первые спутник недавно были запущены с космодрома «Восточный», они обеспечили скорость передачи данных в 12 Мбит/с.

Игорь Королев

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