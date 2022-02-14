В Linux появится поддержка таинственной технологии Intel для разблокировки функций процессоров за деньги

SDSi в Linux 5.18

В состав ядра Linux версии 5.18 будет включена реализация поддержки механизма Intel Software Defined Silicon (SDSi), пишет The Register.

9 февраля 2022 г. Ханс де Гёде (Hans de Goede), разработчик Linux со стажем, ныне представляющий компанию Red Hat, которая с 2018 г. принадлежит IBM, в соответствующей рассылке пообещал провести аудит патча, добавляющего в Linux поддержку SDSi, до 17 февраля 2022 г. По его словам, если в процессе не будет выявлено серьезных проблем, то, код, вероятно, войдет в состав ядра версии 5.18. Точные сроки релиза Linux 5.18 пока неизвестны, однако ориентироваться следует на май-июнь 2022 г.

SDSi – это технология корпорации Intel, которая позволяет владельцу микропроцессора программным путем активировать его дополнительные аппаратные возможности после интеграции в вычислительную систему – предположительно, за отдельную плату.

Загадочная технология

О существовании данной технологии впервые стало известно в сентябре 2021 г. Специалисты Phoronix обратили внимание на соответствующий патч за авторством сотрудников Intel в рассылке разработчиков ядра Linux. В начале декабря чипмейкер обновил код реализации SDSi и дал некоторые пояснения по поводу нее.

Поддержка Intel SDSi появится в Linux 5.18

Однако информации, касающейся того, какие продукты Intel планирует оснастить функциональностью программной настройки и когда таковые могут появиться на рынке, компания не предоставила.

Более того, в разговоре с The Register представитель Intel заявил, что SDSi «может не иметь ничего общего с реальным продуктом и/или никогда не использоваться».

Журналисты издания отнеслись к этому заявлению с изрядной долей скепсиса, поскольку, на их взгляд, добавление кода в ядро, который якобы никогда не будет применяться на практике, выглядит максимально нелогично – это пустая трата времени разработчиков. Сам принцип торговли уже заложенными в «железо» на этапах проектирования и производства функциями выглядит слишком привлекательно с коммерческой точки зрения, чтобы не попробовать его в деле.

В начале февраля 2022 г. CNews писал о том, что в Linux 5.18 также будут включены патчи, добавляющие поддержку технологии HFI ([Enhanced] Hardware Feedback Interface), которая позволит операционным системам на его основе оптимальным образом распределять нагрузку между ядрами процессора различного типа.

Какие функции можно будет разблокировать

До сих пор остается неясным, какую именно функциональность позволит разблокировать механизм SDSi, а также какие модели процессоров Xeon Scalable обзаведутся ее поддержкой и обзаведутся ли вовсе.

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Как отмечает The Register, Intel планирует применять гибридный подход – когда на одном кристалле располагаются ядра различных архитектур, в своих серверных процессорах Xeon Scalable. Данный подход компания «обкатала» на десктопном семействе Alder Lake, увидевшем свет в конце октября 2021 г.

В теории Intel могла бы продавать будущие Xeon Scalable по более низкой цене и разрешить владелцьам разблокировать дополнительные ядра и расширенные наборы инструкций в своих серверных процессорах за отдельную плату, чтобы на некоторые время или перманентно адаптировать их к решению специфических задач (например, машинного обучения) или банально повысить общую производительность системы, увеличив объема кэш-памяти/повысив тактовую частоту процессора.

Готовящиеся к выходу новые процессоры семейства Sapphire Rapids обеспечат поддержку множества новых инструкций и специальных ускорителей. К примеру, в Xeon Scalable четвертого поколения появится Advanced Matrix Extensions (AMX) – средство ускорения искусственного интеллекта нового поколения. Как рассказал представитель Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) в рамках Intel Architecture Day 2021, оно обеспечивает значительное увеличение скорости тензорных расчетов, которые лежат в основе алгоритмов глубокого обучения.

Опыт имеется

Стоит отметить, что опыт вывода на рынок продуктов с возможностью программной разблокировки функций у Intel имеется – как в потребительском, так и бизнес-сегментах. Так, в период с 2010 по 2011 г. владельцы процессоров Pentium G6951 купив за $50 специальный код могли без вторжения в корпус персонального компьютера «добавить» 1 МБ кэш-памяти и активировать Hyperthreading. Программы была быстро свернута, поскольку на поверку оказалась невыгодной и, как следствие, непопулярной среди потребителей.

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Более актуальный пример, который ближе бизнесу – возможность активации поддержки технологии Intel VROC (Virtual RAID on CPU), которая позволяет создать виртуальный RAID-массив SSD без установки дополнительных плат расширения. Технология опирается на встроенную в процессоры Xeon (Scalable, W и D) функцию Intel VMD, которая позволяет напрямую контролировать накопители с интерфейсом NVMe.