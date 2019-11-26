НТЦ ИТ РОСА расскажет о цифровизации здравоохранения

29 ноября на конференции «ИТ в здравоохранении», организованной CNews, НТЦ ИТ РОСА представит доклад о системе управления средой виртуализации как важном этапе информатизации здравоохранения.

Система управления средой виртуализации на сегодняшний день является достаточно популярным и востребованным продуктом на рынке. Он одинаково хорошо подходит для использования как в государственных органах, так в корпоративном секторе. ROSA Virtualization – полнофункциональная платформа, которая поддерживает до десяти тысяч виртуальных машин (ВМ) и позволяет развернуть облачный центр обработки данных (ЦОД) «из коробки» всего за несколько часов. В 2019 г. продуктом заинтересовались территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС), уже есть опыт, о котором и пойдет речь в докладе компании.

Выбор медицинских фондов ROSA Virtualization был неслучаен – продукт выгодно отличает наличие развитых дискреционной и ролевой моделей разграничения доступа от аналогичных решений, например, на базе OpenStack. ROSA Virtualization используется и в частных центрах обработки данных (ЦОД) корпоративного сегмента, и в ЦОДах государственных органов и государственных предприятий.

Будет затронута в докладе и тема перспективных проектов, а именно речь пойдет о новой версии виртуализации: в новой версии полностью переработана процедура установки и ее визуализация – теперь почти все операции можно будет выполнить через удобный графический интерфейс. Также обновлены порталы пользователя и администратора; добавлена поддержка современных процессоров и графических ускорителей. В качестве гостевых поддерживаются последние версии популярных операционных систем; добавлена возможность проброса PCI-устройств в гостевые системы и поддержка многофакторной аутентификации. Также будет возможность использовать наряду с распределенной файловой системой GlusterFS распределенное блочное хранилище Ceph.