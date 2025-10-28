Разделы

HCI-решение на базе zVirt и MIND uStor обеспечит альтернативу VMware vSAN

Компании MIND Software и Orion soft объявляют о запуске совместного решения, объединяющего платформу виртуализации zVirt и программно-определяемую систему хранения данных MIND uStor (SDS, Software-Defined Storage). Решение обеспечит возможность построения гиперконвергентной инфраструктуры (HCI, Hyper-Converged Infrastructure), в которой виртуализация и программная система хранения работают на одних серверах и управляются как единая программная платформа. Об этом CNews сообщили представители MIND Software.

Новая связка избавляет заказчиков от компромиссов между высокой производительностью традиционных систем хранения и преимуществами HCI. uStor служит надежной платформой для хранения данных, zVirt обеспечивает централизованное управление виртуальной инфраструктурой из единого веб-интерфейса и стабильность работы виртуализации под высокими нагрузками, а интеграция с MIND uStor расширяет сценарии применения в корпоративных ИТ-инфраструктурах, предлагая реальную альтернативу западным HCI-аналогам.

«В MIND uStor функции управления и хранения данных реализованы программно, а не «зашиты» в специализированное оборудование, что позволяет использовать стандартные серверы, снижая стоимость владения и обеспечивая максимальную гибкость как масштабирования, так и производительности. При этом отказоустойчивость и надежность хранения не уступают традиционным решениям, — сказал Сергей Скрыль, руководитель продукта MIND uStor. — Наше сотрудничество с Orion soft позволяет строить современные отказоустойчивые инфраструктуры на российских технологиях, не уступающих зарубежным по возможностям».

«Ранее функциональность SDS была доступна в zVirt только на базе распределенной файловой системы GlusterFS. Интеграция с Mind uStor позволила расширить спектр доступных заказчикам возможностей и вывести показатели производительности на более высокий уровень: скорость записи данных на диски увеличилась до 10 раз. Совместное HCI-решение позволяет закрыть те же задачи, которые раньше мог выполнять продукт западного вендора VMware vSAN, а также упростить управление инфраструктурой и ее масштабирование», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

Компании уже работают над расширением интеграции zVirt и uStor, среди ключевых грядущих улучшений можно выделить поддержку проприетарного протокола uStor, автоматизацию процессов установки, обновлений и сервисных операций, а также поддержку платформы контейнеризации Nova Container Platform и платформы виртуализации рабочих столов и приложений Termit в 2026 году, что позволит расширить спектр решаемых с помощью продуктов двух вендоров задач.

