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Скрыль Сергей
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|MIND uStor: новая российская система хранения данных 1
|22.12.2016
|Программно-определяемый ЦОД: маркетологи передали эстафету практикам 1
Скрыль Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|DataCore Software 31 1
|Dell EMC 5051 1
|NetApp - Network Appliance 640 1
|MIND Software 23 1
|Cisco Systems 5153 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
|Крок - Croc 1784 1
|Broadcom - VMware 2404 1
|Google LLC 11939 1
|Meta Platforms - Facebook 4465 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
|Intel x86 - архитектура процессора 1903 2
|NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 1
|MIND Software - MIND uStor 1 1
|Шумовский Иван 7 1
|Груздев Антон 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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