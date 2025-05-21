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Скрыль Сергей


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 MIND uStor: новая российская система хранения данных 1
22.12.2016 Программно-определяемый ЦОД: маркетологи передали эстафету практикам 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Скрыль Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

DataCore Software 31 1
Dell EMC 5051 1
NetApp - Network Appliance 640 1
MIND Software 23 1
Cisco Systems 5153 1
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Крок - Croc 1784 1
Broadcom - VMware 2404 1
Google LLC 11939 1
Meta Platforms - Facebook 4465 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6303 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2767 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9636 2
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения 31 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21091 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24769 1
Управляемость - Manageability 1771 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1021 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 1
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 316 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1084 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2601 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1178 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1596 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1484 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12866 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3143 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11371 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21171 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25970 1
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 57 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 869 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 687 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 467 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7324 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 315 1
Intel x86 - архитектура процессора 1903 2
NASA Atlantis - многоразовый транспортный космический корабль НАСА 134 1
MIND Software - MIND uStor 1 1
Шумовский Иван 7 1
Груздев Антон 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 267 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5746 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9035 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2199 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14074 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2463 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5955 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 99 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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