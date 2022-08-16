Страховая компания «Пульс» цифровизует бизнес с помощью «Крок облачные сервисы»

СК «Пульс» – участник рынка цифрового страхования – вместе с «Крок облачные сервисы» в рекордные сроки (всего за четыре месяца вместо типовых 6-12 месяцев) создала инфраструктуру на базе облака «Крок» для разработки и запуска в продуктив клиентских сервисов. Проект позволяет компании ускорить цифровизацию страхования, при которой все сервисы реализуются онлайн. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Страховая компания работает на российском рынке с 1993 г. В 2021 г. ее руководство поставило задачу полного перехода к прозрачным цифровым сервисам в формате конструктора без какого-либо рутинного бумажного документооборота. Для подобных процессов требуется сложная инфраструктура на базе микросервисов, поэтому было принято решение найти партнера, который мог бы взять на себя ее создание и сопровождение.

Заказчик решил развернуть в облаке микросервисный ландшафт для разработки, тестирования и продуктивного использования цифровых страховых услуг с использованием Open Source-версии продукта OpenShift. Исполнителем была выбрана команда «Крок облачные сервисы». Развертывание инфраструктуры на базе трех ЦОД «Крок» позволило достичь практически 100% отказоустойчивости. Дополнительно силами специалистов провайдера был создан кластер Kubernetes для работы мобильного приложения; предоставлен сервис для работы с Kafka, Redis, Mongo, Cassandra, PostgreSQL, Gluster, CephFS, Elasticsearch; предоставлено объектное хранилище S3 для хранения резервных копий. Поддержка, мониторинг и администрирование инфраструктуры осуществляется «Крок облачные сервисы» в формате управляемого сервиса.

«В этом проекте для нас были важны два параметра: скорость и готовность поставщика услуги стать технологическим партнером, к которому мы можем обращаться по любым вопросам. По обоим пунктам «Крок облачные сервисы» полностью устроили нас. Например, провайдер предложил развернуть контур Dev/Test всего за 15 дней, чтобы мы могли быстрее получить отдачу от новых цифровых сервисов. Другие компании предлагали решить такую задачу не менее чем за месяц. Вся инфраструктура на данный момент поддерживается компанией, и мы можем быть уверены, что она не только оказывает услуги в соответствии с SLA на уровне SLA 99,95%, но и гибко подходит к новым запросам. В частности, провайдер постоянно консультирует нас, донастраивает различные функции, развертывает дополнительные ресурсы под новые сервисы», – отметил Андрей Ваулин, директор по ИТ инфраструктуре и сопровождению СК «Пульс».

«Мы довольны совместной работой с “Крок”. Внедрение современной облачной микросервисной инфраструктуры позволило Пульсу уже в первый год привлечь более 100 тыс. клиентов, что, по нашей оценке, является хорошим результатом», – сказал Георгий Горшков, генеральный директор СК «Пульс»

«Запросы на выстраивание процессов разработки (CI/CD), создание микросервисных инфраструктур на базе публичных облаков, автоматизацию управления инфраструктурой и сопровождение кластеров Kubernetes – одни из самых топовых в 2021-2022 гг. По некоторым направлениям рост превышает 150%. Несмотря на внешнюю нестабильность, компании стремятся к цифровизации. Сегодня быстрее и удобнее достичь такой цели с помощью облачных ресурсов и компетенций провайдеров», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса клиентов «Крок облачные сервисы».

«В текущей ситуации обеспечение непрерывности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры является важнейшей задачей страховых компаний. Именно облачные технологии являются одним из самых удачных и надежных, на наш взгляд, инструментов для компаний, которые ежедневно сталкиваются с необходимостью хранить, обрабатывать и анализировать колоссальное количество данных о своих клиентах. Учитывая, что страховой бизнес стремительно растет, ему также необходимы решения, которые позволят оперативно масштабировать имеющуюся инфраструктуру и наращивать вычислительную емкость ресурсов при запуске новых страховых продуктов, сохраняя при этом стабильность и устойчивость бизнес-процессов. В свою очередь, клиенты, которые предъявляют высокие требования к insurance услугам, получают высокотехнологичный, доступный и прозрачный страховой сервис», - отметил Андрей Крупнов, директор по отраслевым решениям в страховании ИТ-компании «Крок».

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«Крок облачные сервисы» – это самостоятельное подразделение компании «Крок», предлагающее рынку облачные услуги и управляемые В2В-сервисы. Облачный-провайдер специализируется на размещении и поддержке бизнес-критичных сервисов заказчиков. Услуги оказываются на базе платформы собственной разработки, а также сети дата-центров с максимально высоким уровнем надежности (Gold Certification of Operational Sustainability).

СК «Пульс» — цифровая страховая компания. Партнерами компании являются крупнейшие российские финансовые компании, телеком операторы, компании микромобильности. СК «Пульс» является членом Всероссийского союза страховщиков.