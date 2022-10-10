«Ред софт» анонсирует новый релиз «РЕД виртуализация»

Компания «Ред софт» объявила о выходе новой версии своего продукта — «РЕД виртуализация 7.3». Разработчики обновили основные компоненты системы и расширили функционал, сообщили CNews представители «Ред софт». В новой версии добавлена возможность установки системы на отдельно стоящий сервер с хранилищем на локальных дисках. Дистрибутив выполнен в монолитном образе, включающем хостовую операционную систему. Новая версия включает механизм обновления по сети, возможность создания гиперконвергентной среды и встроенную систему мониторинга.

«РЕД виртуализация» – программный продукт для управления виртуализацией серверов и рабочих станций; базируется на гипервизоре KVM и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой oVirt; основан на пакетной базе операционной системы «РЕД ОС». «РЕД виртуализация» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 6929). В ближайшей перспективе продукт пройдет сертификацию ФСТЭК России на соответствие «Требованиям по безопасности информации к средствам виртуализации». Однако до получения сертификата для защиты информации возможна эксплуатация «РЕД виртуализации» с использованием наложенных СЗИ.

«РЕД виртуализация» может быть развернута в двух конфигурациях: отказоустойчивый кластер — устанавливается на множестве узлов с выделенной системой хранения данных, и сервер виртуализации — устанавливается на отдельно стоящий сервер с хранилищем на локальных дисках. Продукт содержит отработанные механизмы миграции из других сред виртуализации (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V).

Основные изменения в версии 7.3: система построена на oVirt 4.4.9; в качестве хостовой ОС и ОС виртуальной машины управления (Hosted Engine) используется «РЕД ОС 7.3» и ее пакетная база с LTS-ядром Linux 5.15.35; обновлены основные компоненты гипервизора: qemu-kvm 5.1.0, libvirt 7.5.0; обеспечена возможность создания гиперконвергентной среды совместно с GlusterFS; обеспечен мониторинг базовых метрик гипервизора и виртуальных машин с использованием Grafana; появился механизм доставки обновлений по сети как для гипервизора, так и для виртуальной машины управления.

Параллельный импорт серверного оборудования: какие «подводные камни» стоит учесть? Инфраструктура

За время работы над релизом сделан ряд коммитов для включения в код исходного проекта. Так, например, исправлены процедуры импорта и экспорта виртуальных машин, улучшена поддержка свежих версий libguestfs.

«Релиз "РЕД виртуализации 7.3" – это результат тесного и продуктивного взаимодействия разработчиков и заказчиков. Благодаря обратной связи и уже наработанному опыту у нас получилось внести необходимые изменения, оптимизировать продукт под запросы пользователей. Новые модификации говорят не просто о жизнеспособности, но о развитии российского программного обеспечения и ИТ-сферы в целом», — прокомментировал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.