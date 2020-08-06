Решения Commvault позволили «Денизбанку» улучшить динамичность бизнеса

Commvault сообщила о внедренных решениях и результатах успешного использования в «Денизбанке». «Денизбанк» входит в первую десятку турецких банков и предоставляет 40 миллионам клиентов различные инновационные финансовые продукты. До 70% клиентов банка используют мобильные приложения, которые генерируют каждый день почти 1,3 миллиона транзакций. Объем хранимых данных за последние три года увеличился на пять петабайтов.

Ранее «Денизбанк» использовал три разных решения для записи резервных копий, но производительность резервного копирования и восстановления не могла обеспечить защиту данных для ежедневных транзакций. Так же ИТ специалистов банка не устраивала слишком медленная и связанная с большими затратами репликация виртуальных машин (VM) и миграция данных между внутренней ИТ структурой банка и облаком Microsoft Azure. К тому же, требовались подробные отчеты для выполнения часто меняющихся требований законодательства по защите персональных данных.

В качестве решения было выбрано ПО Commvault Complete Backup & Recovery и Commvault HyperScale, что позволило улучшить масштабирование производительности резервного копирования и ускорить репликацию виртуальных машин и миграцию данных. Применение надстройки для архивов электронной почты вместе с Commvault Activate обеспечило поиск данных для выполнения требований законодательства и свело к минимуму риск неавторизованного доступа к данным.

В результате скорость резервного копирования и восстановления выросла в 8 раз. Операционные расходы сократились на 50% за счет использования единой платформы Commvault для поддержки всех процессов миграции виртуальных машин и данных с систем хранения, восстановления данных и архивирования электронной почты. Тестирование показало, что 4 ТБ данных восстанавливается меньше чем за час, а в использованном ранее решении восстановление занимало восемь часов. При аварии 15 виртуальных серверов перемещаются на резервную площадку быстрее чем за 30 минут. Улучшено соблюдение требований законодательства по защите данных: по запросу регулирующих органов можно найти и извлечь электронные письма, содержащие важную информацию.

С помощью решения Commvault для архива электронной почты «Денизбанк» внедрил интеллектуальное хранение и управление перепиской с 15 тысячами клиентов, которая занимает 1,7 петабайт. Это решение позволило банку внедрить автоматические политики архивирования почты в соответствии с продолжительностью сохранения электронных документов, определенным турецкими законами о банках и регулирующими органами. После внедрения Commvault Activate ИТ-специалисты банка могут легко каждую неделю выполнять поиск нужной информации по 1200 почтовым ящикам для выполнения требований законодательства, пользуясь простым интерфейсом в стиле Google.

«С помощью Commvault HyperScale Software мы можем использовать каждый узел как медиа-агент и в результате расходы OPEX нашего дата-центра сократились на 50%», — отметил Ясин Шенол, руководитель группы резервного копирования Intertech, ИТ-подразделение «Денизбанка».

Кемаль Озджан, помощник генерального менеджера Intertech, ИТ-подразделение «Денизбанка», сказал: «После добавления к Commvault Complete Backup & Recovery решения Commvault Activate мы можем точно выяснить, какие у нас есть данные, где они находятся и как они защищены. Commvault Activate – это эффективный по затратам инструмент, который помог нам улучшить соблюдение политик работы с данными». Техническая поддержка Commvault помогает «Денизбанку» поддерживать непрерывность своих бизнес-операций.