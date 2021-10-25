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Commvault Disaster Recovery

СОБЫТИЯ

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25.10.2021 Сервисы интеллектуального управления данными Commvault теперь появились на AWS Marketplace 1
02.12.2020 Commvault расширила функциональность решения Disaster Recovery 1
10.09.2020 Commvault представила Disaster Recovery и другие решения для интеллектуального управления данными 1
22.07.2020 Commvault представила новые решения для управления данными 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Commvault Disaster Recovery и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Commvault 187 4
Broadcom - VMware 2610 3
ESG - Enterprise Strategy Group 264 2
Microsoft Corporation 25775 2
Salesforce 498 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Parsons Corporation 1 1
Rubrik 8 1
NetApp - Network Appliance 667 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Veeam Software 345 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Oracle Corporation 7074 1
Acronis - Акронис 489 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 1
DevOps - Development и Operations 1240 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 197 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 173 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 130 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Microsoft Azure 1526 3
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 25 3
Commvault Complete Data Protection - Commvault Data Governance - Commvault Compliance Apps - Commvault Ransomware Protection - Commvault Ransomware Protect and Recover - Commvault Endpoint Protection 11 2
Microsoft Office 365 1042 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 23 1
Commvault Activate 10 1
Commvault HyperScale Technology - Commvault HyperScale Appliance 18 1
Amazon Web Services - AWS Marketplace 21 1
Oracle Cloud VMware Solution 6 1
Commvault Command Center 4 1
Google Cloud VMware Engine - GCVE 4 1
Commvault Professional Services 3 1
Commvault File Storage Optimization 1 1
Commvault Hedvig Distributed Storage Platform 3 1
Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 2
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 1
Tavares John - Таварес Джон 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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