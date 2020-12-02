Commvault расширила функциональность решения Disaster Recovery

Commvault, производитель программного обеспечения корпоративного класса для управления данными в облаках и внутри ИТ-инфраструктуры предприятий, представила усовершенствованную функциональность своего решения для послеаварийного восстановления Commvault Disaster Recovery. Теперь Commvault Disaster Recovery поддерживает непрерывную репликацию и оркестрацию рабочих нагрузок VMware. Кроме того, Commvault Disaster Recovery поддерживает операции послеаварийного восстановления, связанные с перемещениями данных между внутренней ИТ-инфраструктурой предприятия и публичными облаками Microsoft Azure и Amazon Web Services (AWS).

Commvault Disaster Recovery предлагает простую в использовании и масштабируемую репликацию данных вместе с оркестрацией послеаварийного восстановления на базе единой расширяемой платформы, снабженной удобным пользовательским интерфейсом. Автоматическое переключение при сбое (failover) и обратное переключение после устранения сбоя (failback) обеспечивают поддающееся проверке послеаварийное восстановление, а также подготовку подробных отчетов, которые можно использовать для мониторинга ИТ-инфраструктуры и предоставления по запросу контролирующих органов. Это решение также реализует мощную непрерывную репликацию данных с полностью автоматизированной функциональностью послеаварийного восстановления, сокращающего показатель RPO (Recovery Point Objectives) до менее чем одной минуты и практически до нуля показатель RTO (Recovery Time Objectives).

Решение также доступно для Microsoft Azure и AWS и позволяет оркестрировать весь процесс послеаварийного восстановления данных в/из публичного облака Microsoft Azure и AWS, внутри публичного облака или между географическими регионами с преобразованием данных «на лету» при их перемещении между разными облаками. Commvault поддерживает все публичные облака, поэтому у заказчиков компании есть свобода выбора и гибкость, необходимая для удовлетворения постоянно меняющихся требований бизнеса, а пользовательский интерфейс Commvault Command Center упрощает работу пользователя.

«За последнее время технологии послеаварийного восстановления существенно усовершенствовались и реализованное в новой версии Commvault Disaster Recovery использование разных облаков для хранения резервных копий и ускоренного преобразования данных при их переносе между облаками существенно улучшают эффективность защиты от аварий, – сказал Кристоф Бертран, старший аналитик, ESG. – В нынешних условиях любая компания должна внедрить надежные решения послеаварийного восстановления, потому что для выживания бизнесу требуются инструменты, устраняющие риск потери данных и способные оперативно запустить процесс восстановления после аварии».

Также благодаря усовершенствованиям новой версии Commvault Disaster Recovery можно использовать для управления данными в гибридном облаке и многооблачной среде, миграции данных между облаками, репликации между системами хранения, защиты от программ-вымогателей, сертификации приложений, внедрения DevOps в сети виртуальных машин bubble network и для ряда других задач.

«Любому предприятию сегодня нужно решение для послеаварийного восстановления, гарантирующее непрерывность бизнеса, – отметил Рахул Павар, вице-президент по управлению продуктами, Commvault. – Реализация в Commvault Disaster Recovery поддержки ведущих облачных провайдеров – это важный шаг в обеспечении гибкости, динамичности и эффективной защиты данных наших заказчиков от различных угроз и гарантии того, что эти данные при необходимости всегда можно будет быстро восстановить».