Сервисы интеллектуального управления данными Commvault теперь появились на AWS Marketplace

Commvault объявила о доступности решения Commvault Backup & Recovery и сервисов Commvault Professional Services в каталоге программного обеспечения AWS Marketplace, где можно найти, получить для ознакомительного тестирования, приобрести и развернуть программное обеспечение для публичного облака AWS.

Технологии Commvault помогут заказчикам при цифровой трансформации бизнеса внедрить решения, обеспечивающие полную защиту данных, как в облаке, так и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры или в гибридной инфраструктуре.

Доступность в AWS Marketplace программного обеспечения Commvault Backup & Recovery вместе с дополнительной опцией приобретения Commvault Disaster Recovery и сервисов Commvault Professional Services предоставляет пользователям AWS простую, практически неограниченную по масштабируемости и безопасную защиту данных вместе с быстрым восстановлением любых рабочих нагрузок. В настоящее время десятки клиентов AWS уже пользуются решениями Commvault. Теперь доступность этих решений на AWS Marketplace дает клиентам больше гибкости и свободы выбора решения для эффективного управления бизнес-критичными данными как в облаке, так и внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры, для защиты данных от программ-вымогателей и других киберугроз, для быстрого восстановления, а также оптимизации операций, улучшения эффективности и сокращения расходов.

«Мы получили отличные результаты используя решения Commvault для резервного копирования и восстановления в комбинации с AWS, – сказал Бенджамин Ропер (Benjamin Roper), специалист по резервному копированию и восстановлению корпоративных данных в Parsons Corporation. – Мы уверены, что наши данные надежно защищены двумя лидерами ИТ-индустрии, и мы сможем развивать свой бизнес, потому что внедрения решения Commvault для защиты данных, хранящихся в AWS, обеспечили нам экономию расходов и масштабируемость».

«Для корпоративных клиентов необходимо обеспечить высокую скорость, масштабируемость и безопасность резервного копирования, защиты и восстановления данных при использовании облаков для хранения данных, – отметил Джон Таварес (John Tavares), вице-президент Commvault по глобальным каналам и альянсам. – Запуская на AWS Marketplace Backup & Recovery и Disaster Recovery вместе с сервисами Professional Services, мы предоставляем клиентам AWS надежные решения для управления данными с нативной поддержкой сервисов AWS, которые максимально упрощают защиту и хранение данных».

«Сегодня многие организации реализуют проекты по цифровой трансформации бизнеса и переходу в облака и для успеха этих проектов им крайне важно обеспечить масштабируемость и защиту рабочих нагрузок, – сказал Стивен Орбан (Stephen Orban), генеральный менеджер отделения AWS Marketplace and Control Tower Services в AWS. – Мы рады, что теперь Commvault Backup & Recovery можно приобрести в AWS Marketplace, и уверены, что клиентам AWS очень понравятся решения Commvault для защиты данных».