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Google Cloud VMware Engine GCVE


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Критическая «дыра» в Cisco бьет по Microsoft Azure, Amazon Web Services и облакам Oracle 1
30.11.2021 Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака 2
14.09.2020 Как уменьшить сроки развертывания и сократить совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой 1
10.09.2020 Commvault представила Disaster Recovery и другие решения для интеллектуального управления данными 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Google Cloud VMware Engine и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 817 3
Broadcom - VMware 2409 2
Amazon Inc - Amazon.com 3051 1
Huawei 4030 1
Nvidia Corp 3575 1
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SAP SE 5336 1
Google LLC 11965 1
Softline - Софтлайн 2995 1
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
NetApp - Network Appliance 640 1
Alibaba Group 436 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 462 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
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FreeForm Dynamics 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7629 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68376 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21878 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11433 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16258 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5960 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12916 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2232 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11907 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2632 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15087 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8092 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16422 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 556 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 228 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4903 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1658 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26067 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2899 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 175 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2787 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 790 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 95 1
Clone - Клонирование 511 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 91 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 177 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4089 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1991 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9688 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1554 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1959 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4189 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53108 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1030 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 728 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30637 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2094 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17401 1
Стандартизация - Standardization 2178 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 896 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 2
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 75 2
NetApp ONTAP 66 1
Microsoft Azure 1430 1
Google Cloud Platform - GCP 324 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Microsoft ANF - Microsoft Azure NetApp Files 5 1
Google Cloud Services 229 1
Amazon FXs 1 1
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 39 1
NetApp Cloud Insights 16 1
Intel x86 - архитектура процессора 1913 1
Fujitsu Primeflex - Fujitsu Power Appliance 36 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 1
Broadcom - VMware Cloud on AWS 21 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 127 1
Commvault Complete Backup&Recovery - Commvault Advantage - Commvault Mobile Advantage - Commvault Advantage Complete Backup & Recovery 24 1
Microsoft Azure VMware Solutions - Microsoft AVS 8 1
Oracle Cloud VMware Solution 6 1
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 1
Commvault Disaster Recovery 4 1
Commvault Complete Data Protection - Commvault Data Governance - Commvault Compliance Apps - Commvault Ransomware Protection - Commvault Ransomware Protect and Recover - Commvault Endpoint Protection 10 1
Ройфман Роман 16 1
Прохоров Фёдор 83 1
Patel Lalit - Пател Лалит 2 1
Bertrand Christophe - Бертран Кристоф 4 1
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149451 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52614 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14261 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17494 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5027 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10204 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2209 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14166 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 1
Gartner - Гартнер 3574 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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