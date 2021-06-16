Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault

Commvault сообщает о завершенном проекте – АО «Группа Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault Data Platform и оптимизировала процессы управления резервным копированием и восстановлением данных.

«Ренессанс страхование» (АО «Группа Ренессанс страхование») – крупная универсальная российская страховая компания – относится к категории системообразующих российских страховых компаний.

ИТ-департамент компании состоит из двух подразделений: развития ПО (около 300 сотрудников) и инфраструктуры (около 50 сотрудников).

На 2021 год объем хранимых данных составил около 800 ТБ, объем защищаемых данных - 300 ТБ. Это базы данных MS SQL, почтовые базы данных, файловые сервера, базы данных Oracle, Linux и виртуализация.

Компания уделяет очень большое внимание вопросу резервного копирования и управления данными. «Ренессанс страхование» выбирает консервативный, проверенный временем подход хранения и защиты данных – локальное хранение на ленточных библиотеках стандарта LTO и физических серверах с дисками большого объема, работающих как медиа-агенты.

Первичное внедрение состоялось 6 лет назад. Потребность в переходе на более высокопроизводительную платформу появилась в связи с ростом объёма информационных активов «Ренессанс страхование» за последние годы. Возникла необходимость использовать инновационные и высокопроизводительные инструменты резервного копирования и архивирования информации. К тому же, требовалась универсальность. Компания стояла перед необходимостью внедрения отдельных систем резервного копирования для физических и виртуальных сред.

В процессе развития появился дополнительный софт для резервного копирования, не связанный с основным, но необходимость управлять двумя разными СРК сильно усложняла процесс эксплуатации. Компания посчитала это не целесообразным – мониторинг СРК, как и другие системы, требует дополнительных ресурсов - физических серверов, мест для хранения, ленточных библиотек и т.д. и была поставлена задача консолидации СРК.

С технической стороны требовалась высокая скорость резервного копирования, безошибочная работа с файлами большого объема, унифицированность с точки зрения аппаратной части.

Внедряемое решение должно было соответствовать не только жестким внутренним требованиям безопасности и работы с персональными данными, но и требованиям внешних регуляторов: федеральному закону «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ и другим нормативам.

Решение не должно было быть дорогостоящей сложной специализированной системой для резервного копирования, подразумевающей и дорогостоящую поддержку. Нужна была разумная альтернатива.

Наравне с уже внедренным ПО Commvault были рассмотрены все ведущие решения. Но никто из конкурентов не мог предложить альтернативу – все были очень далеки от централизованного подхода.

Commvault Data Platform – платформа управления данными и резервного копирования – оказалась единственным решением, удовлетворяющим все потребности компании – унифицированный подход, органическое расширение, простое внедрение дополнительного функционала. Сейчас под управлением Commvault находится более 300 ТБ данных, осуществляется резервное копирование данных сотрудников и клиентов, процессинга, внутренних систем.

Консолидация данных и переход с предыдущей системы резервного копирования произошел быстро и просто – были логически перенастроены задания на уже имеющуюся инсталляцию Commvault. Для сотрудников ИТ департамента было достаточно двух курсов обучения - Basic и Advanced, каких-то дополнительных курсов при консолидации данных не потребовалось. Благодаря широкой документации и технической поддержке Commvault сотрудники смогли самостоятельно познакомиться с дополнительным функционалом в процессе эксплуатации.

Специалисты IT департамента остались полностью удовлетворены решением и его внедрением. Одним из преимуществ продукта стала возможность использовать унифицированную аппаратную часть (например, самостоятельно собранную инфраструктуру), применяя при этом полноценную логику по дедупликации, сжатию и многоуровневому хранению, создавая виртуальный репозитарий, который управляется как единое хранилище, независимо от места расположения данных.

В ходе эксплуатации двух СРК одновременно был дополнительно выявлен ряд преимуществ Commvault по сравнению с альтернативным решением. Появилась возможность использовать много разных логических томов, был решен вопрос с невозможностью полной записи данных при дроблении их между томами. Commvault за счет создания виртуального репозитория может объединять на логическом уровне все разрозненные устройства и полностью отвязывать администратора СРК и администратора приложений от управления физическим уровнем хранения.

Ранее существовали проблемы с резервным копированием томов большого объема (более 15 ТБ) на уровне создания и управления Shadow Copy. В Commvault таких проблем нет. Появилась возможность управления Shadow Сopy на уровне операционной системы со своими политиками, и отдельного управления с помощью инструмента по Backup.

Ежегодно объём данных под управлением Commvault повышается. В будущем «Ренессанс страхование» планирует сосредоточиться на внедрении телематики и собирает все больше данных о клиентах. Эволюционный рост данных на данный момент составляет около 100 ТБ в год.

«Помимо надежности, система резервного копирования должна быть гибкой и уметь подстроиться под любой путь развития компании без дополнительных затрат. Сочетание этих двух факторов в едином решении предопределило наш выбор в пользу Commvault», - сказал Фарид Мосеенков, руководитель направления «Ренессанс страхование».

В перспективе планируется внедрение функционала Commvault Activate – набора инструментов для анализа данных в контексте бизнеса, решение для извлечения информации из данных для соответствия требованиям регуляторов и законодательства и построения бизнес-аналитики. Commvault Activate позволяет следить за соблюдением правил конфиденциальности, обнаруживая и уведомляя о существовании рисков для данных, хранящихся по всему предприятию.